The Last of Us: Staffel 2 bestätigt

The Last of Us feiert weltweit riesige Erfolge. Da wundert es nicht, dass Fans schnell nach einer Fortsetzung verlangten. Zwei Wochen nach Serienstart folgt nun die offizielle Bestätigung: Es wird um eine weitere Staffel verlängert!

Mit Spannung erwartet und nicht enttäuscht: Fans und Kritiker sind sich einig, dass HBO´s Serienadaption des gefeierten PlayStation-Hits eine der besten Spielverfilmungen ist. Während die erste Folge bereits 4,7 Millionen Zuschauer*innen vor die heimischen Bildschirme lockte, konnte Folge zwei – mit 5,7 Millionen – sogar noch eine Schippe drauflegen.

Freude seitens der Serienmacher

Ein Erfolg, der auch Neil Druckmann erfreut: „Ich bin beeindruckt, fühle mich geehrt und bin offen gesagt überwältigt, dass so viele Menschen eingeschaltet haben und sich mit unserer Nacherzählung der Reise von Joel und Ellie verbunden fühlen“, zitiert Sky den Produzenten in einer Pressemitteilung.

Auch Serienmacher Craig Mazin freut sich über die Fortsetzung seiner Arbeit: „Ich bin Neil Druckmann und HBO so dankbar für unsere Partnerschaft, und noch dankbarer bin ich den Millionen von Menschen, die uns auf dieser Reise begleitet haben.“

Darüber hinaus erklärt Mazin, dass er es „als Fan der Charaktere und der Welt, die Neil und Naughty Dog erschaffen haben, […] kaum erwarten [könne], wieder darin einzutauchen.“ Eine Leidenshaft, die sich unweigerlich in der Serie widerspiegelt.

Wann die Dreharbeiten zur 2. Staffel starten steht freilich noch auch auf einem unbeschriebenen Blatt. Wir sind uns aber sicher, dass man möglichst schnell an der Stelle weiter machen wird, wo man aufgehört hat, um das Feuer am lodern zu halten.

Was passiert in Staffel 2 von The Last of Us?

Da sich Staffel eins mit den Ereignissen des ersten Videospiels von 2013 befasst, ist anzunehmen, dass sich die Fortsetzung ganz The Last of Us 2 widmen wird. Ob jedoch eine weitere Staffel dafür ausreicht wird sich zeigen. Immerhin war Teil 2 des Survival-Games sehr umfangreich.

Anstatt zu spekulieren freuen wir uns aber erstmal auf die verbleibenden Folgen der ersten Staffel. Heute geht es bereits weiter mit der dritten Folge, die ihr wie gewohnt über Sky und Wow streamen könnt. In unserem Episoden-Guide haben wir alle Sendetermine für euch zusammengefasst.