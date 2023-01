The Last of Us: Staffel 2 braucht eine Abby – Fans haben sie gefunden

Die erste Folge von HBO´s Videospiel-Adaption The Last of Us hat bei den Zuschauer*innen eingeschlagen wie eine Bombe. Gut möglich also, dass es in ferner Zukunft eine zweite Staffel geben könnte. Für Fans eine solide Grundlage, um schon mal über einen möglichen Cast zu diskutieren.

Wie wir bereits feststellen konnten, hält sich die Serie ziemlich genau an die Vorlage des erfolgreichen Games. Führen die Verantwortlichen bei HBO dies fort, bräuchten sie in der zweiten Staffel von „The Last of Us“ eine Abby-Darstellerin.

Diese Schauspielerin soll Abby spielen

Vielleicht sollten sie hier auf die Fans hören, die in Shannon Berry bereits eine vielversprechende Schauspielerin gefunden haben. Die Australierin hat nicht nur eine gravierende Ähnlichkeit mit Abby, sondern spielte bereits in kleineren Produktionen, wie etwa „The Wilds“ von Amazon Prime Video, mit.

Berry selbst folgt bereits den Twitter-Kanälen von „The Last of Us“ und ihrer möglichen Serienkollegin in spe Bella Ramsey. Besonders spannend ist die Tatsache, dass Serienschöpfer Neil Druckmann wiederum Shannons Social-Media-Kanälen folgt.

Das mag freilich alles Zufall sein, zeigt aber auch, dass offenbar gegenseitiges Interesse besteht. Auf die Spekulationen der Fans aufmerksam geworden, meldete sich auch Berry – kurz nach dem Release von The Last of Us Part II – zu Wort und meint:

„Ich habe so viele Leute gesehen, die sagen, ich sehe aus wie Abby von ‚The Last of Us’ und […] sie haben irgendwie Recht.“ – Shannon Berry via Twitter Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Wer ist Abby in The Last of Us?

Abby Anderson taucht zum ersten Mal in „The Last of Us Part II“ auf und übernimmt, neben Ellie, die Rolle der zweiten Protagonistin. Doch seitens der Fans der Spielreihe kursieren bis heute heftige Diskussionen um die Rolle der Ex-Soldatin, deren Geschichte sowohl spannend als auch tragisch ist.

Über eine zweite Staffel von „The Last of Us“ kann zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nur spekuliert werden. Wir schauen erstmal, ob die Serie an den Erfolg der ersten Woche anknüpfen kann, oder ob der Hype wieder abebben wird.