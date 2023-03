Staffel 2 von The Last of Us: Wann und wie geht es weiter?

Mit der Adaption von The Last of Us hat HBO derartige Erfolge verbucht, dass bereits kurz nach Serienstart eine zweite Staffel bestätigt wurde. Wir haben alle bisher bekannten Infos für euch zusammengetragen.

Wann startet Staffel 2 von The Last of Us?

Dass „The Last of Us“ eine zweite Staffel bekommt, bestätigte HBO bereits am 27. Januar 2023 offiziell. Wann es jedoch so weit sein wird, ist noch unklar. Realistisch wäre ein Release frühestens ab Mitte 2024.

Das mag jetzt vielleicht etwas vorgegriffen klingen, jedoch hat Hauptdarsteller Pedro Pascal kürzlich in einem Interview durchblicken lassen, dass die Dreharbeiten zu Staffel 2 früher beginnen könnten, als wir bisher vermutet haben: „Im Jahr 2023? […] Ja, es gibt eine Chance.“

Zwischen dem ersten Drehtag bis zur Premiere der ersten Staffel lagen etwa 18 Monate. Bedenkt man die Drehzeit inklusive Postproduktion, müssen wir uns also noch ein wenig gedulden – besonders da die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben.

So geht es mit The Last of Us weiter

Staffel 2 wird mehr oder weniger direkt die Geschehnisse der Videospielvorlage aufgreifen und sich somit an The Last of Us 2 orientieren. Das deutete auch Schöpfer Neil Druckmann bereits auf Twitter an, als Season 2 bestätigt wurde.

Worum geht es in The Last of Us 2 gleich? Part II setzt 5 Jahre nach Ellies und Joels gefährlicher Reise und den Ereignissen in Salt Lake City an. Mittlerweile haben sich die beiden in Jackson niedergelassen und führen ein relativ ruhiges Leben.

Nach einem erschütternden Vorfall, begibt sich Ellie auf einen gewaltsamen Rachefeldzug mit zerstörerischen Folgen und moralischen Konflikten. Schon bald fällt es Ellie schwer, zwischen Richtig und Falsch zu unterscheiden.

Allerdings ist es sehr gut möglich, dass – wie schon in Staffel 1 – ein paar Änderungen zum Original vorgenommen werden. So könnte die Handlung beispielsweise direkt an die erste Staffel anknüpfen und die zeitliche Lücke zwischen den beiden Teilen füllen. Gegenüber GQ verriet Craig Mazin diesbezüglich:

„Es wird Dinge geben, die anders sein werden, und es wird Dinge geben, die identisch sein werden. Es gibt Dinge, die hinzugefügt und bereichert werden. Es gibt einige Dinge, die umgedreht werden.“

Im Netz brodelt die Gerüchteküche derweil, wie und wann die Serie nun fortgesetzt wird. So hat auch der YouTuber DomTheBomb einige interessante Infos zur zweiten Staffel zusammengetragen.

Da „The Last of Us 2“ sehr viel komplexer und umfangreicher als der erste Teil ist, könnten sich die Geschehnisse durchaus auch über eine dritte (und sogar vierte) Staffel erstrecken, wie die Serienschöpfer ebenfalls im Interview bereits bestätigten:

„Nein. Auf keinen Fall. Es ist mehr als eine Staffel. […] Wir werden aber nicht sagen wie viele. Mehr als eine ist faktisch jedoch korrekt.“

Wie sieht der Cast von Staffel 2 aus?

Sicherlich werden wir ein paar bekannte Gesichter aus der ersten Season wiedersehen. Doch es werden auch neue Charaktere, wie Dina und Abby hinzukommen. So vermuten einige Fans, dass Shannon Berry Abby verkörpern könnte. Bestätigt ist dahingehend aber noch nichts.

Ein Wiedersehen mit Tommy und Maria ist jedoch schon mal gewiss. Auch Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie werden sicher wieder mit von der Partie sein. Eine Neubesetzung ist trotz einiger Kritik sehr unwahrscheinlich, wie Neil Druckmann jüngst äußerte.

Selbstverständlich handelt es sich bei vielen Infos bisher nur um Spekulationen, die mit Vorsicht zu genießen sind. Wir bleiben dran und versorgen euch mit Neuigkeiten, sobald es sie gibt.