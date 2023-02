In der gefeierten HBO-Serie The Last of Us lernen wir in Episode 6 eine neue Figur kennen, die Kenner der beliebten Spielvorlage bereits aus beiden Games The Last of Us und The Last of Us Part II von Naughty Dog kennen dürften: Maria.

Die Anführerin einer Gemeinschaft in Jackson wird als Tommys(Gabriel Luna) Ehefrau und werdende Mutter ihres gemeinsamen Babys in die Serie eingeführt, die sich rührend um Ellie kümmert. Wir stellen euch die Maria-Darstellerin Rutina Wesley vor.

Rutina Wesley wird zu Tommys Frau Maria

In den TLOU-Games steht hinter der Figur der Maria die Schauspielerin und Originalsynchronstimme Ashley Scott, gestaltet wurde ihre Erscheinung jedoch mittels Motion Capture nach der Schauspielerin Caecilie Carlsen. In der deutschen Version der beiden Games übernimmt die Synchronsprecherin Antje von der Ahe den Part.

Rutina Wesley als Maria in der The Last of Us-Serie © HBO

Für die erfolgreiche HBO-Serie The Last of Us gehen die Macher neue Wege und besetzen die bekannte Figur mit der Afroamerikanerin Rutina Wesley. Die US-Schauspielerin dürfte vielen vielleicht noch aus der Vampir-Serie True Blood bekannt sein, wo sie in ihrer Rolle als Tara Thornton in 74 Episoden von 2008 bis 2014 zu sehen war.

Zuletzt spielte sie bei „Hannibal“, der DC-Serie „Arrow“ und „The Walking Dead“ in einzelnen Folgen als Gastdarstellerin mit. Nach ihrem Outing übernahm sie eine Hauptrolle in der Dramserie „Queen Sugar“ von Produzentin Oprah Winfrey, die zwischen 2016 und 2022 im US-Fernsehen lief.

Mit ihrer Besetzung in der TLOU-Serie freut sich Rutina Wesley auf eine Rückkehr zum Sender HBO, wo bereits „True Blood“ produziert wurde. Da ihr Charakter der Maria ja auch im zweiten Spiel The Last of Us Part II wieder dabei ist, hofft sie natürlich auf eine Rückkehr in der 2. Staffel der Erfolgsserie, wie sie jüngst in einem Interview verriet. Hoffen wir, das ihr Wunsch von den Serienmachern erfüllt wird, warum auch nicht?

Maria mit Tommy in The Last of Us © Naughty Dog

Maria in den Games und der TLOU-Serie

Maria spielt auch in den Games einen wichtigen Part. Als Ehefrau von Joels Bruder Tommy hat sie ihn erst nach seinem Verlassen der Fireflies kennengelernt. Gemeinsam bauen sie sich in Jackson, Wyoming eine Siedlung in der Nähe eines alten Wasserkraftwerks auf, in der sie mit einigen anderen Familien friedlich zusammen leben. Wie in der TLOU-Serie auch wird sie zur Anführerin der kleinen Gemeinschaft.

Als Joel und Ellie dort im ersten Game eintreffen, schlägt Joel vor, dass Tommy wegen seiner alten Kontakte Ellie zu den Fireflies begleiten soll. Schließlich weiß Tommy als ehemaliger Firefly, das an einem Heilmittel geforscht wird. Maria jedoch gefällt der Vorschlag von Joel überhaupt nicht und befürchtet, dass dieser Tommy in Gefahr bringen will.

Am Ende kann sie sich durchsetzen, so dass Tommy letztendlich Joel und Ellie doch nicht begleiten werden. Er kehrt zu Maria zurück, während Ellie und Joel ihre Reise fortsetzten. Während ihres Aufenthalts hat sich Maria rührend um Ellie gekümmert und klärt sie über das Schicksal von Joels Tochter Sarah auf.