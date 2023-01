The Last of Us: Wer sind die rebellischen Fireflies?

Die Videospielverfilmung von The Last of Us wird jetzt schon von Kritikern und Fans als eine der besten Adaptionen gefeiert. Die Serie ist hierzulande seit dem 16. Januar über Sky Q und WOW streambar.

Als einer der Gründe für die bisherige positive Resonanz gilt die hochwertige Produktion und die Liebe zum Detail, wie etwa Teile der Orginalbesetzung der Games mit einzubauen. So auch bei Marlene, die sowohl in der Serie als auch im Spiel von Merle Dandrige besetzt wurde. Sie ist die Anführerin der Fireflies. Doch wer ist die mysteriöse Gruppe überhaupt?

Such nach dem Licht

Es gibt einige große Fraktionen in der postapokalyptischen Welt von „The Last of Us“. Es gibt die von Cordyceps Infizierten, die die letzten überlebenden Menschen bedrohen. Dem gegenüber steht das Militär in Form von Fedra, die mit Gewalt die Kontrolle über die menschlichen Quarantäne-Zonen behalten.

Dem strikten Regime von Fedra stehen einige sehr kritisch gegenüber, auch wenn sich viele Menschen nicht trauen das laut auszusprechen. Mut zur Opposition hat die Rebellenfraktion Fireflies, sie wollen Fedra ihrer Macht entheben und eine demokratische Form der Regierung etablieren.

Im Spiel haben sie ein Logo, das sie immer wieder gerne verwenden und einen Slogan: „Wenn du dich in der Dunkelheit verlierst, suche nach dem Licht.“ Das Logo haben wir schon im Trailer zu sehen bekommen.

© HBO

Neben dem Kampf gegen Fedra sucht die verstreute Gruppe auch nach einem Heilmittel. Marlene, die eine gute Freundin von Ellies Mutter war, wird später Anführerin der Fireflies. Sie beauftragt Joel und Tess, auf Ellie aufzupassen.

Sind die Fireflies gut?

In ihrem Kern haben die Fireflies gute Absichten, doch dabei greifen sie auf moralisch fragwürdige Mittel zurück. Sie scheuen sich nicht, verzweifelte Menschen für ihre Zwecke zu missbrauchen und sind für das große Ziel auch bereit, terroristische Aktionen zu vollüben.

Im Spiel wird die Motivation der Fireflies oft in Frage gestellt. Am krassesten merkt man das im Spiel, als Marlene versucht Ellie zu töten, um mit ihrer Immunität ein Heilmittel für die Menschheit zu finden. Joel schafft es aber, Ellie in letzter Sekunde zu retten.

Welche Facetten wir in der Serie noch von den Fireflies zu sehen bekommen, bleibt abzuwarten. Aber schon das Spiel hat gerne mit überraschenden Wendungen gearbeitet. Auf diese können wir uns bestimmt auch in der Serie gefasst machen.