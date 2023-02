In der gefeierten HBO-Serie The Last of Us muss die junge Hauptdarstellerin Bella Ramsey einiges über sich ergehen lassen, wenn sie an der Seite ihres Weggefährten und Mentor Joel (Pedro Pascal) in einer postapokalyptischen Welt von aggressiven, mutierten Menschen (keine Zombies! wie die Macher betonen) unterwegs ist.

In der jüngst gezeigten Episode 5 (seht hier den Vergleich zum Original) von „The Last of Us“ muss Ellie aus der gleichnamigen Spielreihe von Naughty Dog gegen eine Horde von Clickers um ihr Leben kämpfen.

Dabei zeigt die junge Britin, die schon in der HBO-Erfolgsserie „Game of Throns“ glänzte, keine Schwächen und steckte während des Drehs bei der besagten Szene einige blaue Flecken, Prellungen bis hin zu einem blauen Auge ein.

Wie sie nun in einem Interview mit IGN verrät, waren die Filmarbeiten am Set ziemlich intensiv und stressig, gleichzeitig fühlte es sich aber auch irgendwie toll an. Da nimmt man die Verletzungen wie ein blaues Auge und weitere Prellungen durchaus in Kauf.

Ellie-Darstellerin kontert auf coole Art LGBTQ+ Kritikern

Erst kürzlich meldet sich Ellie-Darstellerin Bella Ramsey zu Wort und bot dem anhaltenden Backlash der Ewiggestrigen zum Thema LGBTQ+ Darstellungen und Themen in der Serie Paroli. Mit den Worten, sie hätten Pech und müssten sich schlicht daran gewöhnen, sprach sie vielen Fans der Serie und den Games aus dem Herzen.

Sie selbst sah sich zu Beginn der Serie auch persönlichen Anfeindungen ausgesetzt, dass sie im Gegensatz zu ihrem Schauspielkollege Pedro Pascal von vielen Kennern der Spielvorlage für die Rolle der Ellie überhaupt nicht passen angesehen wurde. Mit der Ausstrahlung von inzwischen über die Hälfte der Serie konnten wenigstens hierzu viele der Kritiker mundtot gemacht werden, so groß feiern die Zuschauer und LTOU-Fans weltweit die neue HBO-Serie und deren Darsteller.

Preview: Das dürfen wir in der nächsten TLOU-Episode erwarten

Wie es in der nächsten Folge beim US-Sender und hierzulande bei Sky WOW weitergeht und was wir zu erwarten dürfen, liefert ein Preview-Trailer. In Episode 6 erreichen Joel und Ellie wohl Wyoming und treffen erstmals auf Tommy (Gabriel Luna), Joels Bruder.

