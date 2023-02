Achtung, es folgen Spoiler: In Folge 5 von The Last of Us treffen Joel und Ellie auf zwei weitere Überlebende. Wie nah ihre Erlebnisse mit den beiden Brüdern Henry und Sam am PlayStation-Original sind, das sehen wir uns gemeinsam mit euch nachfolgend in unserem Vergleich an.

Ein holpriger Start

Wie wir bereits am Ende der 4. Episode gesehen haben, überrascht das Brüderpaar unsere beiden Hauptfiguren. Das taten sie so auch in der Videospiel-Vorlage und wie in dieser näherten sich die vier nach dem holprigen Start letztendlich doch einander an und wurden Verbündete.

Der Überfall auf Joel und Ellie und das am nächsten Morgen stattfindende Gespräch zwischen Joel und Charlie sind nur zwei Szenen der Folge, die aus dem „The Last of Us“-Game entnommen wurden.

Sam bedroht Joel (TV-Serie) beziehungsweise Ellie (Spiel) mit einer Waffe

In der TV-Serie bedroht Sam Joel © SIE/Naughty Dog, HBO Im PlayStation-Original ist es Ellie © SIE/Naughty Dog

Joel und Charlie unterhalten sich über das weitere Vorgehen

Joel und Charlie sprechen miteinander © SIE/Naughty Dog, HBO Diese Szenen ist sehr nah an der Vorlage © SIE/Naughty Dog

Die Erkundung der Umgebung und unschöne Begegnungen

Nachdem sie sich dazu entschieden haben, fortan gemeinsam weiterzuziehen, stoßen sie unter anderem auf eine einstige unterirdische Siedlung. Dort finden sie, sowohl in Folge 5 von „The Last of Us“ als auch im PlayStation-Original, eine Tafel mit Hausregeln. Später müssen sie sich, wie in beiden Versionen, vor einem Scharfschützen in Acht nehmen, ehe Joel kurz darauf selbst mit dessen Gewehr schießen muss.

Der Auftritt des Bloaters unterscheidet sich derweil in beiden Fassungen der Geschichte ziemlich stark voneinander. Im Spiel treffen Joel und Ellie während ihrer Zeit mit Bill auf das Biest, also bevor sie Charlie und Sam treffen. In der HBO-Show kämpft das Monster dafür gegen Kathleens Widerstandstruppe.

Die Gruppe erreicht eine unterirdische verlassene Siedlung

Die Gruppe findet eine unterirdische Siedlung © SIE/Naughty Dog, HBO Im Spiel wirkt diese noch heruntergekommener © SIE/Naughty Dog

Joel schießt mit einem Scharfschützengewehr

Joel versucht, Ellie & Co zu beschützen © SIE/Naughty Dog, HBO Dasselbe versucht er auch im „The Last of Us“-Game © SIE/Naughty Dog

Ein Bloater erscheint auf der Bildfläche

Der Bloater ist eine imposante Erscheinung © SIE/Naughty Dog, HBO Im Spiel taucht das Monster viel früher auf © SIE/Naughty Dog

Das bittere Ende

Am Ende der Episode scheint zunächst alles in Ordnung zu sein, schließlich konnten sie den Infizierten gerade noch so entkommen. Allerdings hat es Sam erwischt und er versucht am nächsten Morgen, Ellie umzubringen. Charlie erschießt daraufhin seinen kleinen Bruder und bedroht Joel danach mit der Waffe.

Diese Szenen sind sehr nah an der PlayStation-Vorlage und dasselbe gilt ebenfalls für das bittere Ende dieser Geschichte, wenn Charlie keinen anderen Ausweg mehr sieht, als die Waffe gegen sich zu richten.

Charlie bedroht Joel mit einer Pistole

Charlie bedroht Joel mit seiner Waffe © SIE/Naughty Dog, HBO Im Spiel tut er das als Panikreaktion auch © SIE/Naughty Dog

Charlie richtet die Waffe gegen sich selbst

Charlie sieht keinen anderen Ausweg… © SIE/Naughty Dog, HBO In der TV-Serie genauso wie im PlayStation-Spiel © SIE/Naughty Dog

Obwohl sich Folge 5 von „The Last of Us“ die eine oder andere kreative Freiheit erlaubt, etwa wenn es um die Flashback-Szenen mit Charlie und Sam oder den Auftritt des Bloaters geht, orientiert sie sich doch insgesamt stark am PlayStation-Original. Den Verantwortlichen gelingt es somit weiterhin, neue wie bekannte Momente miteinander zu einem stimmungsvollen Ganzen zu verbinden.

Die neuen Folgen von „The Last of Us“ könnt ihr euch hierzulande immer montags bei Sky Deutschland und WOW gucken. Episode 6 erscheint am 20. Februar 2023.