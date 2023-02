The Last of US-Serie: Vecna-Designer gestaltet Bloater-Monster in HBO-Serie

In der gefeierten Erfolgsserie The Last of Us nach der beliebten Spielvorlage von Naughty Dog enthalten die Zuschauer und Fans einen detailgetreuen Einblick in die Welt der mutierten Kreaturen, die von dem aggressiven Pilz Cordyceps infiziert wurden und sich in zombie-artigen Monstern verwandeln: Runner, Stalker, Clicker und Bloater.

Während in der Handlung das Schicksal unserer beliebten Helden Joel und Ellie im Zentrum stehen, sorgt die Erscheinung eines übergroßen Bloater mit seinem entstellten Gesicht in den bereits gezeigten Folgen für Furore. Wir blicken hinter die beeindruckende Maske und stellen den Darsteller vor, der so viel Schrecken verbreitet hat.

TLOU-Serie erweckt Bloater zum Leben

Die Showrunner Craig Mazin („Chernobyl“) und Naughty Dog-Chef Neil Druckmann haben im Vorfeld sehr viel Aufmerksamkeit für die Darstellung der Monster und deren Ursprung gelegt. So habe man etwa die Verbreitung und Symptome des Pilzes für die Serie angepasst und bestritt neue Wege, auf die wir hier bereits näher eingegangen sind.

Einzig die Darsteller dieser mutierten Zombie-Schrecken fristeten bislang ein eher wenig beachtetes Dasein. Das möchten die Serienmacher nun ändern und präsentieren in einem neuen Featurette zur Serie die aufwendige Arbeit der Special-Effektabteilung von Designern, Kostümbildern und Maske, die aus einem Menschen eine fürchterlich entstellte Kreatur machen.

Vecna-Designer gestaltet Bloater in TLOU-Serie

Verantwortlich zeichnet sich etwa Barrie Gower, Prosthetics Designer der TLOU-Serie, der einen Bloater eindrucksvoll zum Leben erweckte. Der vierfache Emmy-Gewinner kennt sein Handwerk, das wir schon zuvor in zahlreichen Serienhits bestaunen durften.

So hat er etwa Vecna von Stranger Things gestaltet, auch der Nachtkönig aus Game of Thrones wurde nach seiner Vorlage gestaltet, neben vielen weiteren Film-/Serien-Monstern.

Bloater in The Last of Us Part II © Naughty Dog

Der Bloater aus der TLOU-Serie bestehend aus einem sperrigen, praktischen Ganzkörperanzug und etwas CGI-Technik ist seine neueste Kreation. In dem besagten Anzug steckt Adam Basil, ein fast 2 Meter großer Stuntman aus Großbritannien, der für Gower bereits in dem Serienhit „Game of Thrones“ mitwirkte.

Als neues Bloater-Monster sei er von der Statue, der Fitness und der Größe einfach perfekt, meinten auch die beiden Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann, die das Monster auf Basils Erscheinung zugeschrieben haben. Schließlich wiege allein der Anzug über 40 Kilogramm, deutlich mehr als etwa Vecnas Kostüm.

Hinzu kommt ein Team von 65 Prosthetic Artists, die in 5 Stunden Maske das passende Makeup für das Monster fertigstellen, bevor auch nur eine einzige Szene vor der Kamera gedreht werden konnte. Hier ein paar Set-Bilder des Bloater bei den Dreharbeiten zur TLOU-Serie:

Wie es in der „The Last of Us“-Serie weitergeht, könnt ihr im Preview-Trailer zur nächsten Episode 6 „Kin“ sehen, die am 20. Februar bei WOW und Sky Q auf Abruf erscheint.

