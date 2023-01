The Last of Us: Was sind Clicker? Die verschiedenen Stufen der Pilz-Zombies

Am 16. Januar startete die Serienadaption The Last of Us bei Sky/WOW. Seither haben wir schon einige Infizierte gesehen. In Folge 2 der HBO-Produktion bekommen es Ellie, Joel und Tess erstmals mit den Clickern zu tun, die wir bereits aus den Games kennen. Zeit, sich die Cordyceps-Monster mal genauer anzuschauen.

Das sind die Stufen der Infizierten in The Last of Us

Stufe 1: Die frisch Infizierten werden Runner gennant und sind ihrem menschlichen Ich zumindest optisch noch am ähnlichsten. Einzig die vereinzelten Pilzranken unter der Haut und aus ihren Mündern zeugen davon, dass man sich ihnen möglichst fern halten sollte.

Runner in „The Last of Us"

Und dabei sollte man flink sein. Nicht umsonst Runner genannt, rennen sie sehr schnell auf ihre Opfer zu, um sie mit dem Pilz anzustecken.

Stufe 2: In diesem Stadium tritt der Pilz deutlich aus dem Kopf des Wirts heraus und bahnt sich langsam einen Weg über den kompletten Körper. Noch immer schnell, lauern diese Gestalten häufig in dunklen Ecken, um ihre Opfer zu attackieren, daher werden sie Stalker genannt.

Stalker in „The Last of Us"

Diese sind zudem bereits mit dem „Schwarmhirn“ über die Pilzgeflechte verbunden, wodurch sie miteinander kommunizieren können.

Stufe 3: Nach etwa einem Jahr wird aus einem Runner ein Clicker. Vom einstigen Mensch ist kaum noch etwas übrig. Der Cordyceps-Pilz hat den Schädel bereits aufgebrochen und diesen überwuchert. Dadurch sind Clicker zwar blind, verfügen jedoch über ein sehr feines Gehör.

Mithilfe von Klickgeräuschen orientieren sie sich, ähnlich wie Fledermäuse. Diesen furchteinflößenden Geräuschen verdanken die unansehnlichen Gestalten ihren Namen.

Obendrein sind Clicker sehr widerstandsfähig, wie in Folge 2 von „The Last of Us“ deutlich wird. Einzig ein gezielter Schuss auf den Kopf und das unter dem Pilzauswuchs liegende Hirn kann diese Monster ausschalten.

Stufe 4: Bisher ist uns dieser Fiesling noch erspart geblieben. Die Trailer zeigen sie jedoch schon: die Bloater. Nach Jahren hat der Pilz den gesamten Körper seines Wirts überwuchert und eine Art Schutzpanzer gebildet, was sie extrem resistent gegen herkömmliche Waffen macht.

Die massiven Pilzauswüchse machen Bloater um einiges langsamer, jedoch auch um ein vielfaches stärker als Clicker. Auch Bloater orientieren sich mit Klicklauten, allerdings in einer tieferen Tonlage.

Bloater in „The Last of Us"

In der Gamingvorlage können diese Ungetüme sogar giftige Sporenbomben schießen. Da die Serienmacher jedoch auf Ranken, statt Sporen setzen, ist ein solcher Angriff eher unwahrscheinlich.

The Last of Us: Weitere Stufen in den Spielen

Noch nicht bekannt ist, ob wir in der Serie auch die Shambler und den sogenannten Rattenkönig aus The Last of Us Part II sehen werden.

Shambler ähneln den Bloatern. Allerdings sind Shambler hoher Feuchtigkeit ausgesetzt gewesen, weshalb ihr gesamter Körper mit Säure-gefüllten Pusteln übersät ist.

Zu guter Letzt wäre da noch der Rattenkönig – quasi der Super-Organismus unter den Pilzbefallenen. Dieses Monstrum besteht aus mehreren miteinander verwachsenen Infizierten.

Welche Monster wir tatsächlich in der Serie antreffen, sehen wir in den kommenden Folgen.