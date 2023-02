In Folge 3 von The Last of Us rückt die Reise von Joel und Ellie vorübergehend etwas in den Hintergrund, um Bill und Frank das Rampenlicht zu überlassen. Wie nah die 3. Episode der HBO-Serie am Videospiel-Original ist, möchten wir uns nachfolgend genauer ansehen.

Joel und Ellie auf dem Weg

Am Anfang von Folge 3 befinden sich Joel und Ellie außerhalb Bostons auf dem Weg nach Lincoln. In dieser kleinen Stadt leben Bill und Frank, zwei Freunde von Joel und Tess. Unterwegs machen sie einen kleinen Zwischenstopp in einem verlassenen Haus, das unser Protagonist oft als Lager nutzte.

Der Weg durch einen Wald und auch Ellies Interaktion mit einem alten Videospielautomaten stammen so aus dem PlayStation-Spiel. Nur der ursprüngliche Ablauf dieser Ereignisse wurde etwas verändert.

Joel und Ellie im Wald

Joel und Ellie durchqueren einen Wald © SIE/Naughty Dog, HBO Auch im Spiel gehen sie ein Stück durch einen Wald © SIE/Naughty Dog

Ellie findet einen alten Videospielautomaten

Ellie stolpert über einen alten Arcade-Automaten © SIE/Naughty Dog, HBO Im Game hat Ellie ebenfalls eine Schwäche für diese Automaten © SIE/Naughty Dog

Bill und Frank erhalten eine detaillierte Hintergrundgeschichte

Ein richtiger Vergleich zum Hauptteil der 3. Episode von „The Last of Us“ ist schwierig, da eine Geschichte erzählt wird, die wir so im Original nicht gesehen haben. In den Gesprächen zwischen Joel sowie Bill im Spiel und einigen Briefen erhalten wir zwar einen Einblick in seine Beziehung mit Frank, doch die Ereignisse entwickelten sich insgesamt sehr unterschiedlich. Ein paar Parallelen gibt es dennoch.

Frank regt sich über Bills Sturheit auf

Frank ist von Bills Sturheit frustriert © SIE/Naughty Dog, HBO In seinem Abschiedsbrief schreibt Frank, wie sehr er Bills Sturheit hasst © SIE/Naughty Dog

Bill hat viele Fallen aufgestellt

Bill hat viele Fallen um sein Zuhause aufgestellt Im „The Last of Us“-Game stolpert Joel in eine solche Falle © SIE/Naughty Dog

Franks Ende (TV-Serie vs. Spiel)

In der Serie wählen Bill und Frank den Freitod © SIE/Naughty Dog, HBO Im Spiel wurde Frank infiziert und hat sich erhängt © SIE/Naughty Dog

Joel & Ellie machen sich auf den Weg zu Tommy

Der letzte Abschnitt von Folge 3 der „The Last of Us“-Serie orientiert sich dafür wieder stärker an am PlayStation-Game. Ellies neues Outfit (rotes T-Shirt mit langärmligen schwarzen Shirt darunter) und Bills blau-weißer Truck stammen so direkt aus der Videospiel-Vorlage.

Ellies neues Outfit

Ellie bekommt in Folge 3 von „T„The Last of Us“ ein neues Outfit… © SIE/Naughty Dog, HBO … das 1:1 aus dem Spiel übernommen wurde © SIE/Naughty Dog

Bills Truck

Joel und Ellie dürfen Bills Truck behalten © SIE/Naughty Dog, HBO Im Game sieht Bills Truck genauso aus © SIE/Naughty Dog

Auch wenn die 3. Episode von „The Last of Us“ sich einige kreative Freiheiten erlaubt und Bills sowie Franks gemeinsame Geschichte deutlich abwandelt, was nach der Veröffentlichung online zu einer durchaus hitzig geführten Diskussion führen sollte, bleiben doch der Kern und die zentralen Themen des Games erhalten. Zudem gibt es noch immer einige Stellen in der Folge, die nah am Original sind.

