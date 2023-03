Die HBO-Serie The Last of Us nähert sich rasant ihrem Ende. Das Finale kommt schon in wenigen Tagen und jetzt gibt es ein neues Bild daraus. Das wurde vorab veröffentlicht und zeigt Ellies Mutter. Sie wird in der Serie von Ashley Johnson gespielt.

Neues Bild zum The Last of Us-Finale

Darum geht’s: „The Last of Us“ wurde von HBO als aufwändige Serie verfilmt. Die erste Staffel neigt sich dem Ende zu und das Finale der Verfilmung des ersten Spiels kommt schon sehr bald. Einen Ausblick darauf liefert jetzt ein neues Foto.

Das ist zu sehen: Auf dem Bild, das offenbar eine Szene aus der letzten Episode zeigt, ist die Schauspielerin Ashley Johnson als Ellies Mutter zu sehen. Die heißt Anna und ist auf dem Bild hochschwanger.

Sie schaut ziemlich entsetzt oder zumindest voller Furcht auf etwas außerhalb des Bildes, das verborgen bleibt. Hier könnt ihr Ellies Mutter Anna im Wald sehen:

Das Besondere an der Schauspielerin: Ashley Johnson hat im „The Last of Us“-Spiel Ellie gesprochen und verkörpert. Nun kehrt sie in der Verfilmung in der Rolle ihrer Mutter zurück.

Wird endlich dieses The Last of Us-Mysterium geklärt?

Was genau in dieser Szene passiert, wird nicht ersichtlich. Wir gehen aber davon aus, dass wir es hier mit einem Rückblick zu tun haben. Anna dürfte hier mit Ellie schwanger sein und womöglich befindet sie sich auf der Flucht vor Clickern.

Wird sie gebissen? Die Möglichkeit besteht, dass Anna diese Szene hier nicht überlebt. Angesichts der restlichen Episoden wirkt ein dramatisches Ende der Figur höchst wahrscheinlich.

Kommt daher Ellies Immunität? Womöglich steht Ellies Cordyceps-Immunität mit dem tragischen Tod ihrer Mutter in Verbindung. Eventuell wurde Anna von Clickern infiziert, während sie schwanger war. Dadurch könnte Ellie noch im Mutterleib etwas von den Pilzen abbekommen und eine Resistenz entwickelt haben.

Wann kommt die letzte Folge? Es dauert jetzt nicht mehr lange: Am 13. März flimmert die letzte Folge der ersten Staffel „The Last of Us“ über die Bildschirme. Eine große Vorschau zu Episode 9 der HBO-Serie findet ihr hier in diesem PlayCentral-Artikel.

Wie stellt ihr euch das große Finale von The Last of Us vor? Worauf hofft ihr, was wünscht ihr euch? Schreibt es uns in die Kommentare.