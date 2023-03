The Last of Us: Vorschau auf Folge 9 – Das große Finale!

In weniger als einer Woche neigt sich die erste Staffel von The Last of Us auch schon dem Ende zu. Nach einer äußerst intensiven achten Episode, liefert der Preview-Trailer einen ersten Eindruck zum Showdown.

Das erwartet uns im Finale von The Last of Us

Nachdem Ellie und Joel der kannibalistischen Meute um den psychopathischen Anführer David entkommen konnten, setzen sie ihren Weg nach Salt Lake City fort, wo sie den neuen Stützpunkt samt Labor der Fireflies vermuten.

Doch wie soll es anders sein – die Reise verläuft alles andere, als gemütlich. Bereits in der Spielvorlage versucht Joel Ellie davon abzubringen, sich den Fireflies auszuliefern und stattdessen zu Tommy nach Jackson zurückzukehren. Allen Widrigkeiten zum Trotz erklärt Ellie: „Wir beenden, was wir begonnen haben.“

In Salt Lake City angekommen, werden die beiden erneut auf Marlene treffen, die mehr als bereit scheint, Ellie zu opfern, um an ein Heilmittel zu kommen. Ein weiteres Mal kämpfen Ellie und Joel ums Überleben. Ob sie es auch in der Serie zurück nach Jackson schaffen?

Überraschungsauftritt in Folge 9

Auch zeigt der Trailer einen weiteren, langersehnten Gastauftritt. Ashley Johnson, die Original-Ellie aus den Games, wird Ellies Mutter verkörpern. Gegenüber Variety verriet Schöpfer Neil Druckman: „Wir haben [ihre Geschichte] auf die schönste und poetischste Art und Weise zum Leben erweckt.“

Laut Hauptdarstellerin Bella Ramsey könnte das Finale zudem recht kontrovers werden, wie sie im Interview mit Vogue durchblicken lies: „Es wird die Menschen massiv spalten – massiv.“

Es ist also gut möglich, dass etwas passiert, mit dem wir absolut nicht rechnen. Mit dem Auftritt von Ellies Mutter wird die Storyline ja bereits vom Original abweichen. Am 13. März werden wir sehen, ob es hinsichtlich der Geschehnisse weitere Änderungen geben wird.

Danach ist erst einmal Schluss mit dem aktuellen HBO-Hit. Doch kein Grund zum traurig sein! Staffel 2 ist bereits bestätigt und könnte früher kommen, als erwartet.