The Last of Us: Ist Folge 8 die „bisher beste Folge“?

Seit Montagnacht ist Folge 8 von The Last of Us hierzulande zu sehen und steigert die Spannung noch einmal kurz vor dem Finale. Bella Ramseys Rolle sticht dabei besonders hervor.

Das passiert in Folge 8 von The Last of Us

Während Joel noch immer mit seiner Verletzung zu kämpfen hat, kümmert sich Ellie rührend um ihn. Auf sich allein gestellt, begibt sie sich auf die Jagd. Dabei begegnet sie David und James. Während James zurück zur Siedlung geht, um Penicillin zu holen, versucht David Ellie zu überzeugen mit ihm zu kommen. Doch sie ahnt bereits, dass sie ihm nicht trauen kann.

Als David später mit einer größeren Gruppe beim Versteck der beiden Hauptprotagonisten auftaucht, versucht Ellie sie von Joel wegzulocken, wird jedoch überwältigt und gefangengenommen. Als sie wieder zu sich kommt, fährt David noch einmal alle Geschütze auf, um Ellie einzulullen. Dabei wird klar, dass er andere Ziele verfolgt, als sie einfach nur väterlich zu beschützen.

Nach einem missglückten Fluchtversuch gelingt es Ellie schließlich James zu töten und letztlich auch David. Als dieser nämlich Anstalten macht sie zu vergewaltigen, kann sie ein Messer greifen und beginnt, wie im Rausch, auf ihn einzustechen.

Währenddessen ist Joel allmählich wieder zu Kräften gekommen und bereits in Ellies Nähe. Blutüberströmt und völlig verstört gelangt Ellie ins Freie, wo Joel sie findet und in die Arme schließt. Dabei nennt er sie „Baby Girl“ – etwas, dass er zum letzten Mal 20 Jahre zuvor zu seiner Tochter Sarah sagte.

Diese letzten, intensiven und sehr emotionalen Szenen sind in vielerlei Hinsicht ein Wendepunkt. Zum einen hat Ellie ein weiteres Trauma ereilt, von dem sie sich nur schwer erholen kann. Zum anderen vertieft sich hier die Vater-Tochter-Dynamik zwischen den beiden Hauptprotagonisten.

Das sagen die Bewertungen

Nach einem Abwärtstrend, wird Folge 8 derzeit von vielen als „bisher beste Folge“ bezeichnet. Sollte die Episode mit dem Titel „When We Are In Need“ das aktuelle Wertungsniveau halten könnten, würde sie sogar einen neuen Positivrekord aufstellen.

Besonders hervorgehoben wird hierbei Bella Ramsey, die mit ihrer Leistung derart überzeugen konnte, dass sich die positiven Kommentare im Netz überschlagen. Ihre Performance wird unter anderem als „fantastisch“ oder „phänomenal“ bezeichnet:

Ob die finale Folge am kommenden Montag das noch toppen kann? Sicher ist, dass Ellie und Joel auch nach den dramatischen Ereignissen von Folge 8 keineswegs in Sicherheit sind.