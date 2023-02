The Last of Us

Ob die weiteren Ereignisse ähnlich dramatisch und brutal ablaufen, wie in der Gaming-Vorlage, erfahren wir am 6. März , wenn Episode 8 bei WOW /Sky Q verfügbar ist. Damit wird dann auch der große Showdown von Staffel 1 eingeleitet. Wann das Finale hierzulande läuft, erfahrt ihr in unserem Episoden-Guide .

Einige davon sind jedoch bereits im Trailer zu hören und die klingen nur allzu vertraut. James wird von keinem Geringeren, als Troy Baker verkörpert – ebenjener, der in den Spielen Joels Synchronstimme ist. Es war bereits bekannt, dass er eine Rolle in der Serie haben soll, doch nicht welche. Nun wissen wir es.

Es sieht jedoch ganz danach aus, als ob die Geschehnisse in der Serie übernommen wurden. Wenn dem so ist, gehörten die Plünderer , die Joel und Ellie an der Universität angegriffen haben, zu Davids Gefolgsleuten .

Nachdem Joel in Folge 6 schwer verletzt wurde, hat Ellie ihn in einen scheinbar sicheren Unterschlupf gebracht. Dort ist sie nun auf sich gestellt , da Joels Zustand kritisch ist. Nicht nur muss sie seine Wunde versorgen, auch die Nahrungssuche liegt nun bei ihr.

Es ist bereits die letzte Folge vor dem großen Finale von The Last of Us . In Folge 8 werden wir nicht nur Ellie sehen, die weiterhin um Joels Leben kämpft und ihn versorgen muss; wir werden auch auf einen alten Bekannten , aus der Gaming-Vorlage treffen.

The Last of Us: Preview-Trailer zu Folge 8 zeigt langersehnten Auftritt

