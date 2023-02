The Last of Us-Serie: Schock am Ende von Folge 6 – Wie geht es weiter?

Das Finale der HBO-Serie The Last of Us rückt immer näher und die Geschehnisse werden immer dramatischer. So ist auch die 6. Folge vollgepackt mit Emotionen und einem spannenden Cliffhanger. Dabei geht alles recht gut los…

Das passiert in Folge 6 von The Last of Us

Nach ihrer beschwerlichen Reise schaffen es Joel und Ellie endlich nach Wyoming. Nachdem sie von den Einheimischen eingängig kontrolliert worden sind, werden Joel und Ellie in die abgeriegelte Kommune gebracht, wo Joel seinen Bruder Tommy wieder in die Arme schließen kann.

Im späteren Gespräch bittet Joel seinen Bruder, Ellie zu den Fireflies zu bringen, da er sich selbst nicht in der Lage sieht. Joel gesteht Tommy, dass er nicht mehr so fit ist, wie früher und dass ihn Angstzustände plagen.

Ellie belauscht das Gespräch und fühlt sich von Joel im Stich gelassen. Es folgt ein weiterer, sehr emotionaler Moment, in dem Joel Ellie den Satz „Du hast keine Ahnung, was Verlust ist!“ an den Kopf wirft.

Letztlich raufen sich die beiden doch wieder zusammen und machen sich auf den Weg zur nächsten Universität, wo sich ein Firefly-Stützpunkt befinden soll. Auf ihrem Weg dort hin ist die Stimmung merklich losgelöster, als je zuvor.

Eine dramatische Wendung

In der Universität angekommen, stellen Joel und Ellie fest, dass die Fireflies ihren Posten aufgegeben haben und scheinbar nach Salt Lake City weitergezogen sind. Plötzlich hören sie, dass sich Menschen nähern und verlassen das Gebäude durch die Hintertür.

Als sie gerade fliehen wollen, greift einer der Plünderer Joel an. Zwar gelingt es ihm, den Gegner zu überwältigen, doch wird auch Joel schwer verletzt. Er zieht sich den abgebrochenen Baseballschläger aus dem Bauch und kann sich in letzter Sekunde auf das Pferd schwingen.

Sich in Sicherheit wiegend, lassen Joels Kräfte nach und er fällt vom Pferd, woraufhin Ellie beginnt zu weinen und Joel anzuschreien, dass er die Augen öffnen solle, da sie ohne ihn nicht wisse, was sie tun soll.

Ist Joel tot?

Nein, doch sein Zustand ist sehr kritisch. In der Spielvorlage muss Ellie Joel in Sicherheit bringen, sich um seine Verletzung kümmern und allein nach Nahrung suchen. Doch wird dieser Handlungsstrang wohl erst in Episode 8 ausgiebig weitergeführt werden.

Wie der Preview-Trailer zu Folge 7 bereits verrät, bekommen wir hier zunächst einen tieferen Einblick in Ellies Vergangenheit, wo auch Riley vorgestellt wird. Hier gibt es noch einmal alle Ausstrahlungstermine im Überblick.