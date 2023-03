The Last of Us: Drehstart für Staffel 2 früher als gedacht?

Wir nähern uns mit großen Schritten dem Finale der ersten Staffel von The Last of Us. Mit der Adaption des Kult-Games hat HBO derartige Erfolge verbucht, dass bereits kurz nach Serienstart eine zweite Staffel bestätigt wurde.

In einem Interview verrät Joel-Darsteller Pedro Pascal nun, wann es mit den Dreharbeiten für Staffel 2 losgehen könnte.

Wann starten die Dreharbeiten für Staffel 2 von The Last of Us?

Im Gespräch mit Collider, in dem es eigentlich um die dritte Staffel von The Mandalorian ging, nutzte Chefredakteur Steve Weintraub die Gunst der Stunde, um kurz vom Thema abzuweichen. Auf die Frage, ob Pedro Pascal eine Chance sieht, dass die zweite Staffel von „The Last of Us“ noch in diesem Jahr gefilmt werden könnte, antwortete der Schauspieler:

„Im Jahr 2023? Oh, in welcher Jahreszeit sind wir jetzt? Kommen wir in den Frühling? Ja, es gibt eine Chance. Ja.“

Damit ist natürlich noch nichts definitiv und auch ein genaueres Zeitfenster wurde nicht preisgegeben. Jedoch äußersten sich die Serienmacher bereits vor einigen Wochen, dass sie eine Fortsetzung kaum erwarten können.

Neil Druckmann (Executive Producer und Co-Präsident von Naughty Dog) sei überwältigt von der Resonanz. Zudem habe die Besetzung, Crew und Produktion seine „ohnehin schon hohen Erwartungen noch übertroffen“. Abschließend zitiert Sky: „Jetzt haben wir das große Vergnügen, dies mit der zweiten Staffel wiederholen zu können!“

Auch Produzent Craig Mazin – selbst ein großer Fan der Videospiele – zeigt sich begeistert und erklärt: „Ich [kann] es kaum erwarten, wieder darin einzutauchen.“

Darum geht es in Staffel 2

Auch wenn es ein paar Änderungen gab und an manchen Stellen etwas frühzeitig hinzugefügt wurde – wie etwa die Geschichte von Ellie und Riley aus The Last of Us: Left Behind, der Aufenthalt in Jackson oder der Schauplatzwechsel von Pittsburgh nach Kansas City – so behandelt die erste Staffel vorwiegend die Geschehnisse des ersten Spiels.

The Last of Us 2 ist noch um einiges umfangreicher und bietet genügend Stoff für mindestens eine weitere Staffel. Wenngleich Pedro Pascal selbst darin nicht allzu lang zu sehen sein dürfte.

Sollte der Startschuss für die Dreharbeiten tatsächlich noch in diesem Jahr fallen, ist es gut möglich, dass wir nicht so lange auf die zweite Staffel von „The Last of Us“ warten müssen, wie bisher angenommen.

Erstmal freuen wir uns jedoch auf die letzten beiden Folgen von Staffel 1. Die genauen Sendetermine gibt es in unserem Episoden-Guide.