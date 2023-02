The Last of Us: Welche Bedeutung hat Jackson für die Serie?

Achtung, Spoiler! In Folge 6 der HBO-Serie The Last of Us erreichen die beiden Hauptprotagonisten Wyoming, wo Joel seinen Bruder Tommy vermutet. In einer Siedlung in Jackson County können sich die Brüder endlich wieder in die Arme schließen.

The Last of Us: Ein langer und beschwerlicher Weg

Nachdem Joel und Ellie aus Kansas City entkommen konnten und die tragischen Ereignisse mit Henry und Sam hinter sich gelassen haben, kämpfen sie sich durch die verschneite Landschaft weiter nach Westen vor.

Ihrem Ziel nah, werden sie von einer bewaffneten Gruppe umzingelt. Es stellt sich heraus, dass unter ihnen auch Tommys Ehefrau Maria ist. Dank ihr, werden Joel und Ellie nach Jackson gebracht, wo schließlich die emotionale Wiedervereinigung der Brüder stattfindet.

Joel und Tommy sehen sich nach Jahren wieder. © SIE/Naughty Dog, HBO

Nach einer ausgiebigen Mahlzeit gibt es eine Führung durch den Ort. Dabei erklärt Maria, dass Jackson eine Kommune sei, in der niemand das Sagen hat, alle mit anpacken und alles gemeinschaftlich geteilt wird.

Wie entstand die Kommune in Wyoming?

Um sich ein neues Leben aufzubauen, versuchten Maria und ihr Vater in Jackson County, in der Nähe eines Wasserkraftwerks, eine sichere Siedlung zu errichten. Mit einer Mauer und Elektrozäunen wurde der Ort abgeriegelt, sodass allmählich eine kleine Gemeinde entstehen konnte, die versucht, weitestgehend ein normales Leben zu führen.

Für die Stromgewinnung konnten sie sogar das Wasserkraftwerk wieder in Stand setzen. Irgendwann in dieser Zeit setzte sich Tommy von den Fireflies ab und landete in der Kommune, wo er Maria heiratete und sich fortan nicht mehr bei Joel gemeldet hat.

Um für die Sicherheit der Bewohner*innen zu sorgen, sollte der Standort der Siedlung möglichst geheim gehalten werden. Fremde, die sich mehr oder minder zufällig in die Nähe verirren, werden genauestens unter die Lupe genommen. Droht Gefahr, werden abschreckende Maßnahmen vorgenommen.

Welche Bedeutung hat Jackson für den weiteren Verlauf von The Last of Us?

Nach einem kurzen Aufenthalt in dem idyllischen Örtchen, reisen Joel und Ellie weiter zur Universität von East Colorado, wo sich das Labor der Fireflies befinden soll – Ellies eigentliches Ziel. Doch die Rebellen sind scheinbar nach Salt Lake City, Utah weitergezogen.

In der Gaming-VorIage kehren Joel und Ellie nach den Ereignissen in Salt Lake City nach Jackson zurück, um dort ein neues Leben zu beginnen. Einige Jahre leben sie dort in Sicherheit, bis ein gewaltsamer Vorfall das friedliche Miteinander zerstört.

Hier setzt die Handlung von The Last of Us 2 an. Ob die Chronologie in der Serie beibehalten wird, wird sich in den kommenden Folgen zeigen. Das Staffelfinale ist hierzulande am 13. März bei Sky/WOW zu sehen.