The Last of Us: Wer sind Henry und Sam in der Serie?

Im Verlauf der vierten Episode der HBO-Serie The Last of Us fallen zwei Namen recht häufig: Henry und Sam. Die Rebellenanführerin Kathleen scheint es besonders auf die beiden abgesehen zu haben. Doch wieso? Und wer sind Henry und Sam eigentlich?

The Last of Us: Auf der Suche nach Henry und Sam

In Kansas City haben die selbsternannten Hunter die Militärdiktatur der FEDRA gestürzt, nur um danach selbst ein strenges Regime zu führen. Eindringlinge und Verräter werden ohne Umschweife zum Abschuss freigegeben.

So machen die Hunter nicht nur Jagd auf Joel und Ellie, sondern auch auf Henry und Sam. Im Verhör mit einem Doktor stellt sich heraus, dass Henry Kathleens Bruder an die FEDRA verraten haben soll, wodurch er getötet wurde.

Auf Rache sinnend, setzt Kathleen alles daran, Henry zu finden. Dabei verschweigt sie sogar eine noch viel größere Gefahr, die unter der Erde lauert. Doch wer sind die Gesuchten?

Wer sind Henry und Sam im The Last of Us-Game und in der Serie?

Im Videospiel sind Henry und sein jüngerer Bruder Sam zwei Überlebende, die sich einer Gruppe anschlossen, um in Pittsburgh nach Vorräten zu suchen. Dort wurden sie von den Hunter überfallen, konnten jedoch fliehen.

Henry und Sam im Videospiel © SIE/Naughty Dog

Auf ihrer Flucht treffen sie auf Joel und Ellie. Nach einer Auseinandersetzung schließen sich die beiden Gruppen zusammen und schlagen sich fortan gemeinsam durch. Sam wird jedoch von einem Infizierten gebissen und greift Ellie an, wodurch das tragische Ende der beiden Brüder eingeleutet wird.

In der Serie scheint es sich etwas anders zu verhalten. Henry (Lamar Johnson – bekannt aus „The Hate U Give“) und Sam (Keivonn Woodard) waren offenbar schon zu FEDRA-Zeiten in Kansas City (nicht wie im Spiel in Pittsburgh), was aus dem Verhör des Doktors hervorgeht.

Auch das Zusammentreffen mit Joel und Ellie gestaltet hier anders. Henry und Sam überraschen Joel und Ellie nämlich im Schlaf und bedrohen sie mit Waffen. Während im Game ein handfestes Gerangel ausbricht, als Joel durch ein Fenster in das Gebäude eindringt, in dem die Brüder sich aufhalten.

Sam überrascht Joel in der TLoU-Serie. © HBO

Ob der weitere Verlauf der Serie dem Spiel wieder ähnlicher wird, werden die kommenden Folgen zeigen. Da die Hunter hier jedoch einen anderen Stellenwert und eine Vorgeschichte bekommen, wird wohl auch der Handlungsstrang um Henry und Sam die ein oder andere, neue Wendung nehmen.