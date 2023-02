The Last of Us-Serie: Wer sind die militanten Fedra?

In der ersten Folge von der The Last of Us-Serie lernen wir Fedra kennen, die das Machtvakuum nach dem Zusammensturz füllen wollen. Die Organisation versucht scheinbar die Ordnung zu wahren und die Bevölkerung vor den Infizierten zu schützen.

Doch die angeblichen Gesetzeshüter zeigen schon bald ihr wahres Gesicht.

Antagonistische Militärfraktion

Hinter dem Deckmantel von Recht und Tugend steckt eine knallhartes Regime, das die Kontrolle über die isolierten Quarantänezonen ausübt. Der Katastrophenschutz Fedra (Federal Disaster Response Administration) wurde ins Leben gerufen, um der Cordyzeps-Infektion habhaft zu werden.

Nach dem Zusammenbruch haben sie die Rolle des Militärs eingenommen und das Kriegsrecht ausgerufen. Dabei haben sie in ihrer Funktion auch die US-Regierung ersetzt. Und ja, es ist immer problematisch, wenn Gesetzgebung und Vollstreckung durch dieselbe Partei ausgeübt wird. Fedra herrscht in den Quarantäne-Zonen, ähnlich wie in einem brutalen Polizeistaat.

Sie schrecken nicht davor zurück Gewalt anzuwenden und gehen für ihre Zwecke auch über Leichen. Sie stellen zusätzlich zu den Infizierten eine Gefahr für Joel, Ellie und Tessie dar, auch wenn ihre Motive komplizierter sind.

Ungleiches Recht für Alle

Fedra verwaltet die Ressourcen und Waffen der letzten Überlebenden. Dabei gehen sie nicht sonderlich fair vor bei der Verteilung und behalten einige wertvolle Ressourcen, vor allem Waffen, für sich.

Viele Bewohner der Quarantäne sind keine großen Fans von Fedra, trauen sich aber nicht, sich aufzulehnen, aus Angst vor den Konsequenzen. Einer der Hauptgegenspieler von Fedra sind die Fireflys, die sich gegen das Regime auflehnen.

Auch Joel und Ellie bekommen immer wieder Probleme mit Fedra. Der Name der Organisation wurde übrigens von einer realen Organisation inspiriert. Der FEMA (Federal Emergency Management Agency), die ebenfalls in Amerika für besonders destaströse Notfälle ins Leben gerufen wurde.