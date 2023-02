The Mandalorian 3: Alle Infos – Trailer, Story, Episoden und Termine auf Disney+

Nach über zwei Jahren gibt es endlich mit der Erfolgsserie The Mandalorian aus dem Star Wars-Universum auf Disney+ weiter. Zum Start der 3. Staffel liefern wir euch hier einen Überblick über die Ereignisse der vergangenen Staffeln und was wir in den neuen Folgen von Din Djarin und Grogu aka Baby Yoda erwarten dürfen.

Wann geht The Mandalorian Staffel 3 bei Disney+ an den Start?

Die neue Staffel feiert am 1. März beim Streamingdienst Disney+ Premiere. Gezeigt wird die ebenso 8 Episoden umfassende dritte Staffel „The Mandalorian“ wöchentlich immer mittwochs mit einer neuen Folge. Eine genaue Uhrzeit, wann sie auf Disney+ abrufbar sein wird, konnte noch nicht bestätigt werden. Erfahrungsgemäß dürfte es morgens ab 9 Uhr sein.

Wie viele Episoden hat Staffel 3?

Die neue Staffel wird ebenso wie schon die erste und zweite Staffel ganze 8 Episoden umfassen. Die einzelnen Titel der jeweiligen Kapitel dürften erwartungsgemäß erst kurz vor der Ausstrahlung bekannt sein. Das Staffelfinale findet am 19. April statt.

The Mandalorian Staffel 3: Liste aller Episoden-Titel mit Terminen

Episode 1: Chapter 17 – 1. März 2023

Episode 2: Chapter 18 – 8. März 2023

Episode 3: Chapter 19 – 15. März 2023

Episode 4: Chapter 20 – 22. März 2023

Episode 5: Chapter 21 – 29. März 2023

Episode 6: Chapter 22 – 5. April 2023

Episode 7: Chapter 23 –12. April 2023

Episode 8: Chapter 24 –19. April 2023

Erste Story-Details: Was wir in Staffel 3 erwarten dürfen

Die Handlung der dritten Staffel „The Mandalorian“ setzt nicht wie vielleicht vermutet direkt an das Finale der zweiten Staffel an. Vielmehr durften sich die Zuschauer der neuen „Boba Fett“-Serie auf ein Wiedersehen mit Din Djarin und Grogu freuen, deren Geschichte fortgesetzt wurde. Wer also noch nicht die neue „Star Wars“-Serie gesehen hat, der sollte sie geschwind nachholen, um den Anschluss nicht zu verpassen.

So geht es in Staffel 3 weiter: Zuletzt wurde Din Djarin von seinem Stamm der übrig gebliebenen Mandalorianer verbannt, weil er (für Grogu) seinen Helm abgenommen hat und damit gegen den Kodex verstieß. Derweil ist er in den Besitz des sagenumwobenen Dunkelschwert aka Darksaber gelangt, was ihn wiederum zur Zielscheibe zahlreicher Gegner macht.

Nachdem Grogu sich gegen eine Ausbildung zum Jedi (von Luke Skywalker) entschieden hat um wieder gemeinsam mit Din Djarin zu sein, sehen sich die beiden neuen Angriffen eines alten Bekannten ausgesetzt, der weiterhin das Kind für sich beansprucht.

Der Trailer zu Staffel 3 enthüllte bereits, dass sich unsere Helden auf dem Weg nach Mandalore befinden, den Heimatplaneten der Mandalorianer. Din möchte seinen Ruf und Rang wiederherzustellen, den er durch das Ablegen seines Helmes verloren hat. Zudem gibt ihm das Dunkelschwert das Recht, der neue Anführer von Mandalore zu werden.

Ob er es sein wird, der die verstreuten Mandalorianer der Galaxie wieder zusammenführen wird, bleibt abzuwarten. Schließlich erhebt auch Bo-Katan einen Anspruch auf den Thron. Unterstützt wird sie in ihrem Vorhaben von ihrem Vertrauten Fenn Rau (aus Star Wars Rebels).

Derweil droht eine andere Gefahr, gegen die sich mehrere Jedi-Ritter kampfbereit machen. Ob es sich dabei um einen neuen oder alten Gegenspieler handelt, werden wir wohl erst zum Start der neuen Folgen erfahren.

Erste Trailer zu Staffel 3 The Mandalorian

Im Hinblick auf den baldigen Start der neuen Folgen sind erste Trailer von „The Mandalorian“ Staffel 3 eingetroffen, die einen Blick auf die kommenden Ereignisse werfen. Fans dürfen sich auf einige liebgewonnene Figuren aus den letzten Staffeln freuen.

Erster Clip mit Grogu

Erste Besetzung zu Staffel 3

Inzwischen steht die Besetzung der Hauptrollen fest. Natürlich dürfen wir auch diesmal wieder darauf gefasst sein, dass Serienmacher Jon Favreau einige Überraschungen im Ärmel hat, die erst im Verlauf der Staffel enthüllt werden.

So ist etwa offen, ob es ein Wiedersehen mit Boba Fett geben wird. Sehr wahrscheinlich ist auch ein Auftauchen von Ahsoka, deren eigene Serie ebenso in diesem Jahr bei Disney+ an den Start gehen wird.

Pedro Pascal als Din Djarin

Grogu

Giancarlo Esposito als Moff Gideon

Carl Weathers als Greef Karga

Katee Sackhoff als Bo-Katan Kryze

Emily Swallow als The Armorer

Omid Abtahi als Dr. Pershing

Amy Sedaris als Peli Motto

Christopher Lloyd

Tim Meadows

