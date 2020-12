Das sagenumwobene Dunkelschwert aus The Mandalorian erscheint in einer originalgetreuen Ausführung mit Licht- und Soundeffekten.

Das „Hasbro Black Series The Mandalorian Darksaber Force FX Elite Lichtschwert“ ist täuschend echt und entspringt der beliebten „The Black Series“- sowie der „Force FX Elite“-Reihe. Das neue Schwert basiert auf der Live-Action-Serie „The Mandalorian“.

Das Lichtschwert sieht also genauso aus wie in der Realfilmserie. Die Details sind zahlreich. So könnt ihr beispielsweise die Klinge abnehmen und das Schwert auf einem Ständer präsentieren.

Das Dunkelschwert ohne gezündete Klinge © Disney

Obendrein sind die Elite-Lichtschwerter mit einer ausgeklügelten LED-Technik ausgestattet, die den Farbwechsel visuell in Szene setzt. Sogar Kampfeffekte und weitere audiovisuelle Effekte bringt das Lichtschwert zu euch nach Hause.

Doch Vorsicht! Hierbei handelt es nicht unbedingt um ein Spielzeug für Kinder, da es mit zahlreichen Details und den Effekten auch einen stattlichen Preis an den Tag legt.

Wie viel kostet das Darksaber? In den USA wird es für 249,99 US-Dollar verkauft. In Europa wird der Preis um die 280 Euro betragen. Der UVP liegt laut Händler bei 282,49 Euro.

Wann wird das Lichtschwert ausgeliefert? Laut einigen Händlern wird das Dunkelschwert ab dem 31. August 2021 verschickt. Ihr könnt es ab sofort vorbestellen.

Wo kann ich das Force FX Elite Mandalorian Darksaber kaufen? Angeboten wird das schon jetzt begehrte Stück bei Amazon, Zavvi und Actionfiguren24. Hier gelangt ihr direkt und ohne Umwege zur Produktseite:

Das Darksaber in voller Pracht © Disney

Wissenswert: Das Black Series Force FX Elite Darksaber bringt erstmals einen internen Akku mit, der sich über ein USB-Kabel aufladen lässt. Ihr braucht die Batterien des Schwerts also nicht mehr zu tauschen.

Mehr zum Darksaber, und warum es so wichtig ist für die Geschichte in The Mandalorian, erfahrt ihr hier:

