Am heutigen 30. Oktober geht die mit Spannung erwartete 2. Staffel des Serienhits The Mandalorian auf Disney Plus an den Start. Gezeigt werden jede Woche eine neue Folge der erfolgreichen Serie aus dem Star Wars-Universum. Bereits im Vorfeld wurden zur Freude der Fans einige bekannte Charaktere und ihr Erscheinen in der Serie angekündigt.

Ahsoka in Staffel 2 von The Mandalorian

Für eine von ihnen erfolgt jetzt die offizielle Bestätigung: Publikumsliebling Ahsoka, bekannt aus den animierten Serien The Clone Wars und Rebels, wird in der Serie wie schon vermutet von der Schauspielerin Rosario Dawson dargestellt.

Die Nachricht kommt von der indischen Version des Streaminganbieters selbst, wurde aber zwischenzeitlich wieder gelöscht, wohl um nicht schon vorab zuviel von der Story der 2. Staffel zu verraten.

Das ändert aber nichts daran, dass Rosario Dawson als beliebte Jedi-Ritterin Ahsoka in den neuen Folgen von „The Mandalorian“ mitspielen wird, hatte doch die Schauspielerin bereits selbst vor einigen Monaten ihre Besetzung auf Rückfragen von Fans weitgehend mit folgendem Tweet bestätigt.

Boba Fett und Bo-Katan ebenfalls dabei?

Ebenso mitspielen soll der legendäre Kopfgeldjägers Boba Fett und Bo-Katan aus dem „Star Wars“-Universum. Jedoch geben die ersten veröffentlichten Trailer zur 2. Staffel noch nichts von den genannten Neuzugängen preis. Man darf also gespannt sein, wann wir einen ersten Blick auf sie werfen dürfen und wie groß wohl ihre jeweilige Rolle in der Serie ausfallen wird.

The Mandalorian: Neuer Trailer zum Start der 2. Staffel im Oktober auf Disney+

The Mandalorian: Wiedersehen mit den Jedi-Rittern

Zur Handlung der neuen „The Mandalorian“-Folgen hält sich Disney genauso wie Serienmacher und Produzent Jon Favreau noch bedeckt. Denn welches Schicksal Titelheld Mando alias Din Djarin (Pedro Pascal) und seinem Schützling Baby Yoda auf ihrer Flucht am Rande der Galaxie erwarten wird, ist weiterhin noch streng geheim.

Fest steht bislang nur, dass laut Favreau die Story sehr viel größer ausfallen. So kündigte bereits ein erster Trailer vor einigen Monaten die Ankunft der Jedi-Ritter an. Deren Orden wird in der Space-Western-Serie nach dem Zusammenbruch des Galaktischen Imperiums einen wichtigen Part einnehmen. Mando erhält den Auftrag, seinen kleinen Schützling – das Kind alias Baby Yoda – in die sichere Obhut der Jedi-Ritter zu übergeben, während dunkle Gestalten sie auf ihrer abenteuerlichen Reise quer durch die gefährliche Galaxis verfolgen.

The next chapter begins. Start streaming the new season of #TheMandalorian Oct. 30 on #DisneyPlus. https://t.co/pu5CVXw6sR — Disney+ (@disneyplus) October 20, 2020

Mando Mondays gestartet: Baby Yoda als Puppe und mehr

Disney hat bereits seit dem 26. Oktober die Mando Mondays zum Start der 2. Staffel als neue Merchandise-Aktion gestartet: Jede Woche bis Anfang Dezember passend zum Weihnachtsfest werden viele neue und vielversprechende Merchandise-Produkte angekündigt.

Darunter sind Games, Bücher, Comics, Sammlerstücke, Spielzeug und mehr – natürlich auch alles rund um Baby Yoda. Hierzu wird demnächst eine neue Puppe erscheinen, die neben Geräuschen und Bewegungen sogar ferngesteuert werden kann.

Mando Mondays: Neue Baby Yoda-Puppe mit Fernbedienung enthüllt