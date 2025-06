The Mandalorian Staffel 2 – Deadwood-Stars in Episode The Marshal vereint

Die zweite Staffel von The Mandalorian startete mit der Episode „The Marshal“, die sowohl Fans der Serie als auch Liebhaber der HBO-Kultserie Deadwood begeistert hat. Diese Episode, die am 30. Oktober 2020 auf Disney+ veröffentlicht wurde, brachte Timothy Olyphant, bekannt aus Deadwood, in die Star Wars-Welt. Olyphant spielte Cobb Vanth, den Marshal der Stadt Mos Pelgo, und verleiht der Episode eine besondere Note für Fans beider Serien.

Verbindung zwischen Deadwood und The Mandalorian

Was macht diese Episode so besonders für Fans von Deadwood? In Deadwood spielte Timothy Olyphant den Sheriff Seth Bullock, eine Rolle, die er von 2004 bis 2006 verkörperte. In The Mandalorian bringt er seine Erfahrung als Westernheld in die Rolle des Cobb Vanth ein, der Mandalorianer-Rüstung trägt, obwohl er keiner ist. Diese Rüstung hat er von Jawas gekauft und nutzt sie, um die Stadt vor der Mining Collective zu schützen.

Ein weiterer Schauspieler aus Deadwood, der in The Mandalorian auftaucht, ist W. Earl Brown. In Deadwood bekannt als Dan Dority, spielt er in der Episode „The Marshal“ den Weequay-Barkeeper Taanti in Mos Pelgo. Diese Verknüpfung von Schauspielern und Genres schafft eine nostalgische Verbindung zu Deadwood, die Fans beider Serien sehr zu schätzen wissen.

Die Handlung von „The Marshal“

Warum wird diese Episode als eine der besten der Serie angesehen? Die Handlung dreht sich um den Mandalorianer Din Djarin, gespielt von Pedro Pascal, der nach anderen Mandalorianern sucht, um „das Kind“ zu seinem Volk, den Jedi, zurückzubringen. Diese Suche führt ihn nach Mos Pelgo, wo er auf Cobb Vanth trifft.

Zusammen müssen sie sich einem gefährlichen Krayt-Drachen stellen, der die Stadt bedroht. In einer packenden Action-Sequenz gelingt es ihnen, gemeinsam mit den Bewohnern von Mos Pelgo und den Tusken-Räubern, das Biest zu besiegen. Diese Zusammenarbeit, gepaart mit der beeindruckenden Regie von Jon Favreau, macht die Episode zu einem Highlight der Serie.

Einfluss und Inspirationen

Wie beeinflusst das Western-Genre diese Episode? The Mandalorian ist bekannt dafür, Elemente des Western-Genres zu integrieren, und „The Marshal“ ist keine Ausnahme. Die Episode erinnert an klassische Western wie High Plains Drifter, in denen ein Fremder in eine Stadt kommt und den Bewohnern hilft, eine Bedrohung zu überwinden.

In dieser Episode ist Cobb Vanth der „Fremde“, der den Bewohnern von Mos Pelgo hilft, ihre Stadt zu verteidigen. Die Zusammenarbeit mit den Tusken-Räubern und die epische Schlacht gegen den Krayt-Drachen verstärken diesen Western-Einfluss und machen die Episode zu einem Muss für Fans des Genres.

