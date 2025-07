Jon Favreau bringt Oswald zurück – Disney+ Serie enthüllt Hauptdarsteller

Die neue Disney+ Serie Oswald The Lucky Rabbit, aus der Feder von Jon Favreau, hat offiziell ihre drei Hauptdarsteller gefunden. In den Hauptrollen sind Ravi Cabot-Conyers, bekannt aus der erfolgreichen Serie Star Wars: Skeleton Crew, Ryder Allen, der für seine Rolle als junger Oswald Cobblepot in der Serie The Penguin gelobt wurde, und Mykal-Michelle Harris, die durch ihre Arbeit an Raven’s Home bekannt ist. Diese Besetzung markiert einen wichtigen Schritt für die neue Live-Action- und Animationsserie, die einen der Gründungscharaktere der Walt Disney Company wieder zum Leben erweckt.

Die Rückkehr von Oswald The Lucky Rabbit

Warum ist Oswald The Lucky Rabbit so besonders? Oswald, der glückliche Hase, hat eine faszinierende Geschichte, die bis in die Anfänge der Walt Disney Company zurückreicht. Er wurde 1927 von Walt Disney und Ub Iwerks erschaffen und war der ursprüngliche Star des Studios. Nach einem Vertragsstreit mit Universal Pictures verlor Disney jedoch 1928 die Rechte an Oswald. Dies führte direkt zur Schaffung von Micky Maus, der als neuer Maskottchen für Disney diente. Fast 80 Jahre später, im Jahr 2006, gelang es CEO Bob Iger, die Rechte zurückzuerlangen. Seitdem hatte Oswald nur kleinere Auftritte, doch diese neue Serie bringt ihn erstmals als Hauptfigur eines großen Disney-Projekts zurück.

Die Hauptcharaktere der Serie

Welche Rollen übernehmen die neuen Schauspieler? Die Serie bietet einen ersten Blick auf die menschlichen Charaktere, die gemeinsam mit dem animierten Oswald auftreten werden. Ravi Cabot-Conyers spielt Jake, einen Mittelschüler mit großem Herz und fleißiger Natur. Mykal-Michelle Harris übernimmt die Rolle der künstlerischen und cleveren Jen, die ihren Altersgenossen immer einen Schritt voraus ist. Ryder Allen komplettiert das Trio als Taylor, der eine vorsichtige Energie in die Gruppe bringt, jedoch immer loyal an der Seite seiner Freunde steht.

Jon Favreaus Erfolgsbilanz bei Disney

Was macht Jon Favreau zu einem so erfolgreichen Produzenten? Favreaus Rolle als kreativer Leiter von Oswald The Lucky Rabbit legt das Projekt in die Hände eines der erfolgreichsten und einflussreichsten Produzenten von Disney. Seine Karriere bei Disney begann mit der Regie von Iron Man im Jahr 2008, der den kreativen Grundstein für das Marvel Cinematic Universe legte und ein kommerzieller Erfolg war. Favreau hat auch maßgeblich zur Strategie von Disney beigetragen, animierte Klassiker in Live-Action-Filme umzuwandeln. Er führte Regie bei Der König der Löwen und Das Dschungelbuch, die beide große Erfolge an den Kinokassen waren.

Die Bedeutung von Favreaus Arbeit für Disney+

Warum ist Favreaus Arbeit bei Disney+ so wichtig? Mit der Einführung von Disney+ hat Favreau erneut Geschichte geschrieben, indem er als Schöpfer und Showrunner von Star Wars: The Mandalorian fungierte. Die Serie war das Flaggschiff des Streaming-Dienstes und erweiterte erfolgreich das Star Wars-Universum für eine neue Generation. Favreaus innovative Nutzung der StageCraft „Volume“-Technologie hat die Film- und Fernsehproduktion revolutioniert und wird nun in vielen Produktionen eingesetzt.

Oswald The Lucky Rabbit ist in Entwicklung für Disney+. Bist du gespannt darauf, Jon Favreau dabei zuzusehen, wie er Oswald den glücklichen Hasen zurück auf die Leinwand bringt? Lass es uns in den Kommentaren wissen!