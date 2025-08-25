Mandalorian-Staffel 1 – Sieben skurrile Fehler, die du übersehen hast

The Mandalorian ist ein wahres Juwel in der Star Wars-Galaxie und hat Fans weltweit mit seiner packenden Handlung und den liebenswerten Charakteren begeistert. Doch selbst die besten Serien sind nicht frei von kleinen Fehlern. In der ersten Staffel von The Mandalorian sind einige solcher Patzer zu finden, die vielen von uns entgangen sein könnten.

Moff Gideons wechselnde Brustknöpfe

Was ist in Kapitel 7 passiert? In der Episode „Kapitel 7: Die Abrechnung“ hält Moff Gideon eine eindrucksvolle Rede über Grogu. Dabei wechseln die Knöpfe auf seiner Brustplatte zwischen den Aufnahmen die Position. Dies könnte an gespiegelten Aufnahmen in der Nachbearbeitung liegen und ist ein Detail, das man leicht übersehen kann.

Die magische Cantina-Tür

Wie konnte die Cantina-Tür wieder auftauchen? Im Staffelfinale „Kapitel 8: Erlösung“ wird die Tür einer Cantina weggesprengt, nur um kurz darauf wieder geschlossen zu werden. Dieser Fehler könnte durch das Drehen der Szenen in falscher Reihenfolge entstanden sein.

Mayfelds wechselnde Waffe

Was geschah mit Mayfelds Waffe? In „Kapitel 6: Der Gefangene“ wechselt die Waffe von Migs Mayfeld ihre Seite zwischen den Szenen. Auch dies könnte auf gespiegelte Aufnahmen in der Postproduktion zurückzuführen sein.

IG-11s Teetassen-Trick

Wie kam es zu dem Täuschungsmanöver? In „Kapitel 7: Die Abrechnung“ simuliert Cara Dune das Entgegennehmen einer Teetasse von IG-11, obwohl sie bereits eine Tasse in der Hand hält. Ein kostensparendes Manöver, das man leicht übersehen kann.

Das Jetpack-Phänomen

Wie kam es zur Jetpack-Verwechslung? Ebenfalls in „Kapitel 7: Die Abrechnung“ fliegt Mando mit einem Jetpack auf dem Rücken, während in einer Reaktionsaufnahme das Jetpack noch in seiner Hand ist. Ein Beispiel für eine inkonsistente Reaktionsaufnahme.

Cara Dunes verschwundener Verband

Was passierte mit dem Verband? In „Kapitel 7: Die Abrechnung“ bandagiert Cara Dune ihr Tattoo, bevor sie ein Gebäude betritt. Doch in der nächsten Szene ist der Verband verschwunden. Dieser Fehler wird leicht von den dramatischen Geschehnissen überschattet.

Das berüchtigte Mikrofon

Wie gelangte das Mikrofon ins Bild? Während eines Gesprächs von Omera mit Mando taucht ein Mikrofon über ihrem Kopf auf. Ein Fehler, der oft mit dem berühmten Kaffeebecher-Patzer aus Game of Thrones verglichen wird.

Obwohl diese kleinen Fehler in der ersten Staffel von The Mandalorian vorhanden sind, schmälern sie keineswegs die Qualität der Serie. Vielmehr tragen sie zu einem unterhaltsamen Suchspiel bei, das Fans der Star Wars-Reihe gerne spielen. Hast du noch weitere Fehler entdeckt? Teile sie uns gerne in den Kommentaren mit!