Gina Carano könnte in Star Wars zurückkehren – Disney legt Streit bei

Disney hat einen Rechtsstreit mit Gina Carano beigelegt, die einst eine bedeutende Rolle im Star Wars-Universum spielte. Carano, bekannt für ihre Darstellung der Marshall Cara Dune in der Serie The Mandalorian, wurde im Jahr 2021 von Disney entlassen, nachdem sie kontroverse Beiträge in sozialen Medien veröffentlicht hatte. Diese Entlassung führte 2024 zu einer Klage, in der Carano unrechtmäßige Kündigung und Diskriminierung geltend machte.

In einer kürzlichen Erklärung verkündete ein Sprecher von Lucasfilm, dass man sich mit Carano auf eine Lösung der ausstehenden rechtlichen Fragen geeinigt habe. Die Erklärung betonte, dass Carano von ihren Regisseuren, Co-Stars und dem Personal stets respektiert wurde. Man freue sich darauf, in naher Zukunft Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit ihr zu finden. Diese Aussage lässt die Möglichkeit offen, dass Carano in zukünftigen Projekten des Star Wars-Universums erneut auftreten könnte.

Gina Caranos Rolle im Star Wars-Universum

Was macht Gina Carano in der Star Wars-Saga so besonders? Gina Carano verkörperte die Rolle der Cara Dune in den ersten beiden Staffeln von The Mandalorian. Die Serie, die fünf Jahre nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter spielt, folgt einem einsamen Kopfgeldjäger, der das Machtsensitive Kind Grogu vor Resten der imperialen Streitkräfte beschützt. Caranos Charakter, Cara Dune, spielte eine entscheidende Rolle in den Abenteuern von Mando, dem Hauptcharakter der Serie.

Ihren Ursprung hat Carano nicht im Schauspiel, sondern im Mixed Martial Arts. Mit einer beeindruckenden Bilanz von 7-1 in großen Wettbewerben, wurde sie als das Gesicht des Frauen-MMA bekannt, auch wenn sie diesen Titel ablehnte. Ihr Übergang von der Kampfsportlerin zur Schauspielerin begann mit der Hauptrolle in dem Actionfilm Haywire und führte sie schließlich zu ihrer Rolle in Star Wars.

Die Zukunft von Cara Dune

Wie könnte Cara Dune wieder in die Handlung integriert werden? Die kreativen Köpfe hinter The Mandalorian, Rick Famuyiwa und Dave Filoni, bestätigten, dass Caras Charakter noch am Leben ist und Abenteuer erlebt, auch wenn diese nicht direkt mit der aktuellen Handlung der Serie verknüpft sind. Der Charakter wurde nie endgültig aus der Handlung geschrieben, was Raum für eine Rückkehr lässt.

Famuyiwa erklärte gegenüber Deadline, dass Cara ein wichtiger Teil der Welt sei und dass ihre Abwesenheit kreativ gelöst werden musste. Dies geschah in einer Weise, die den beiden Hauptcharakteren Din Djarin und Grogu gerecht wird. Filoni ergänzte, dass es in der weitläufigen Star Wars-Galaxie viele Charaktere gibt, die um ihre Bildschirmzeit kämpfen, und dass Caras Wiederauftauchen von der Entwicklung der Geschichte abhängt.

Mögliche Zukunftsprojekte

Könnte Carano in zukünftigen Star Wars-Projekten auftreten? Mit der Beilegung des Rechtsstreits und der offenen Tür zu zukünftigen Projekten bei Lucasfilm besteht die Möglichkeit, dass Carano in der gerade angekündigten Mandalorian und Grogu-Film, der im Mai 2026 erscheinen soll, oder in anderen Projekten eine Rolle spielen wird. Dies bleibt jedoch Spekulation.

Carano war ursprünglich vorgesehen, eine zentrale Rolle in der geplanten Spin-off-Serie Rangers of the New Republic zu spielen. Diese Pläne wurden jedoch nach ihrer Entlassung aufgegeben. Die Beilegung des Rechtsstreits und die positive Stellungnahme von Lucasfilm könnten jedoch neue Möglichkeiten eröffnen.

Was denkst du über die Möglichkeit einer Rückkehr von Gina Carano ins Star Wars-Universum? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit!