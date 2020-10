Der gefeierte Serienhit The Mandalorian aus dem Star Wars-Universum geht mit der 2. Staffel ab dem 30. Oktober auf Disney+ endlich weiter. Sehr zur Freude der vielen Fans wurde endlich ein neuer – wenn auch kurzer – Trailer zu den kommenden Folgen mit noch nie gezeigten Szenen veröffentlicht.

So bekommen wir den von Pedro Pascal dargestellten Titelheld und seinem kleinen Schützling, das Kind – auch besser bekannt als Baby Yoda, zu Gesicht. Während der fiese Gegenspieler Moff Gideon (Giancarlo Esposito) mit den bedrohlichen Worten „Es wird meins sein!“ aus dem Off die Jagd auf die beiden eröffnet, sprengt sich der Titelheld gemeinsam mit Cara Dune (Gina Carano) den Weg frei. Auch Greef Karga (Carl Weathers) kehrt in der neuen Staffel zurück. Am Ende des actionreichen Trailers zeigt sich der Mandalorianer erstmals mit einem Jet-Pack.

So geht es in der 2. Staffel weiter

„Star Wars: The Mandalorian“ wurde gerade erst siebenmal mit dem Emmy-Award ausgezeichnet. Bereits im Vorfeld versprach Serienmacher und Produzent Jon Favreau, dass die 2. Staffel der Space-Western-Serie sehr viel größer ausfallen wird. Zudem ist die Ankunft des legendären Kopfgeldjägers Boba Fett und weiteren bekannten Charakteren wie Ahsoka Tano und Bo-Katan aus dem „Star Wars“-Universum in den neuen Folgen angekündigt.

Ebenso neu ist zudem der Einzug des Jedi-Ordens in die Serie. Demnach erhält Mando den Auftrag, das Kind in die sichere Obhut der Jedi-Ritter zu übergeben, während dunkle Gestalten die beiden Flüchtigen quer durch die Galaxie verfolgen. Der zuvor veröffentlichte erste Trailer zur 2. Staffel ist zudem von dem langjährigen Krieg zwischen den Mandalorianern und dem Jedi-Orden die Rede.

Was sind die Mando Mondays? Regelmäßig neues Mandalorian-Merch

Disney hat passend zum Start der 2. Staffel eine neue Merchandise-Aktion gestartet: Die sogenannten Mando Mondays sollen regelmäßig neues Merchandise zum Franchise bereithalten. Los geht es am 26. Oktober 2020 im Wochenrhythmus mit neuen Merchandise-Produkten wie Bücher, Comics, Sammlerstücke, Spielzeuge und mehr.