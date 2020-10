Noch vor den Amazon Prime Days gibt es im Onlineshop ein spannendes Angebot, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Die äußerst begehrte, animatronische Spielzeugversion von Baby Yoda alias The Child aus The Mandalorian gibt es jetzt zu einem speziellen Sonderpreis mit sattem Rabatt!

Hasbro Star Wars: Baby Yoda als animatronische Figur

Die animatronische Puppe „Hasbro Star Wars: Das Kind“ (Baby Yoda) ist ab sofort verfügbar und kostet in der UVP rund 70 Euro. Via Amazon wird sie jetzt verschickt, sie kostet hier regulär 73,99 Euro. Das Angebot sieht vor, dass ihr aktuell lediglich 56,97 Euro zahlt, ihr erhaltet also einen Rabatt von 23%.

Es ist eine Puppe mit Sounds und motorisierten Bewegungen von Hasbro, die Baby Yoda in eurem Zuhause zum Leben erweckt. Sie enthält über 25- Sound- und Bewegungskombinationen. Dazu muss man lediglich den Kopf der Puppe berühren (3x für Machtaktivierung, hinlegen für ein Nickerchen).

Mattel Star Wars: Baby Yoda-Plüschfigur

Ähnliches gilt aktuell für die Baby Yoda-Version von Mattel. Mattel hat ebenfalls eine Plüschfigur für jung und alt produziert, die sich sicherlich sehr gut in Kürze unter dem Weihnachtsbaum macht.

Die Puppe ist ganze 28 Zentimeter groß und „weich, kuschelig und süß“. Für Sammler wird eine Plattform als Display mitgeliefert.

Hierbei handelt es sich um eine Puppe ohne große Extras, doch dafür zahlt ihr dann auch weitaus weniger. Diese Plüschfigur kostet 40 Euro in der UVP wie im Disney-Shop. Doch aktuell ist sie bei Amazon reduziert mit 28%, kostet also nur 28,76 Euro.

Baby Yoda als Funko Pop!-Figur

Falls ihr eher auf Funko POP!-Figuren steht, gibt es hier ein Pendant zu den Plüschfiguren und Spielzeugpuppen. Das Kind ist ebenfalls als Pop-Figur erhältlich und das in unterschiedlichen Ausführungen. Mehr zu den Pop-Figuren aus The Mandalorian erfahrt ihr hier:

