Amazon Prime Day: Mit diesen Tipps und Tricks am meisten Geld sparen!

Schon bald startet mit den Amazon Prime Day 2020 das große Sparen. Damit ihr aus den beiden Aktionstagen das volle Rabatt-Potenzial schöpfen könnt, zeigen wir euch einige Tricks und Tipps, mit denen ihr keinen Superdeal verpasst und gezielt zu den Produkten findet, die euch wirklich interessieren.

Tipps für die besten Deals am Amazon Prime Day

In diesem Jahr findet der Amazon Prime Day weitaus später als gewohnt und damit schon beinahe im beginnenden Weihnachtsgeschäft statt. Die Corona-Pandemie und die strauchelnde Wirtschaft trägt dazu sicherlich ihr Übriges bei und so wird auch der Black Friday in diesem Jahr möglicherweise anders ausfallen als bisher.

Wer also auf Nummer sicher gehen und beim Geschenkekauf von zahlreichen Rabatten profitieren will, sollte die Gelegenheit des Prime Day am 13. Oktober um 00:01 bis zum 14. Oktober um 23:59 Uhr nutzen.

Praktischerweise haben wir einige Tricks und Ratschläge für euch parat, mit denen ihr die besten Ersparnisse an diesen Tagen herrausschlagt.

Werdet Prime-Mitglied bei Amazon, um überhaupt an der Aktion teilnehmen zu können. Solltet ihr keines sein und für diese beiden Tage kein kostenpflichtiges Abo abschließen wollen, nutzt die unverbindliche und kostenfreie Testphase! Macht euch vorher Gedanken darüber, worauf ihr es wirklich abgesehen habt und sucht zum Prime Day bewusst nach diesen Artikeln. Die allgemeine Kategorie-Übersicht wird am Aktionstag überquellen und euch möglicherweise die Sicht auf das gewünschte Schnäppchen versperren. Ist der Wunschartikel mit dem Hinweis Prime Day-Angebot versehen, schlagt ihr am besten direkt zu! Erstellt für diesen Zweck im Vorhinein vielleicht auch einen Wunschzettel und checkt an diesem Tag, ob einer eurer gespeicherten Artikel am Aktionstag reduziert ist. Noch besseren Überblick erhaltet ihr, indem ihr euch die Amazon App herunterladet und zum Aktionsstart die Benachrichtigungen zu bestimmten Produkten aktiviert. Habt ihr einen bestimmten Artikel im Auge, erhaltet ihr mit Angebot verfolgen einen Alert aufs Smartphone, der euch meldet, sobald der Prime-Rabatt gestartet ist. Nutzt die Gelegenheit und unterstützt nicht nur am Prime Day selbst, sondern auch schon zuvor Corona-gebeutelte kleinere und mittlere Unternehmen. Kauft ihr noch vor dem 12. Oktober bei weniger großen Firmen ein, sichert ihr euch sogar noch 10 Euro Bonus-Guthaben. Solltet ihr ohnehin viel bei Amazon kaufen, lohnt sich für euch vielleicht die Amazon.de Visa Card. Hierfür könnt ihr euch nicht nur 50 Startguthaben sichern, sondern langfristig Bonuspunkte sammeln, mit denen ihr bis zu 3% eurer gezahlten Käufe zurückerstattet bekommt. Kein Kreditkartenfreund? Dann nutzt die Rechnungsfunktion am Prime Day für eure Einkäufe, denn anschließend profitiert ihr von einem verlängerten Tilgungszeitraum und habt bis 14. November 2020 Zeit eure Rechnung zu begleichen.

Amazon gibt erste Angebote für den kommenden Prime Day bekannt

Bereits laufende Prime Day-Angebote

Seid ihr bereits Mitglied und möchtet schon im Vorhinein Schnäppchen abräumen, checkt einfach die bereits laufenden Angebote und Vorboten des Prime Day:

Doch nicht für diese Sonderaktion lohnt sich eine Prime-Mitgliedschaft. Für einen Preis von nur 69 Euro im Jahr oder einer monatlichen Zahlung von 7,99 Euro profitieren Mitglieder von diesen zahlreichen Vorteilen:

Zum Vergrößern klicken. © Amazon