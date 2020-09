Baby Yoda ist zurück: Trailer zu The Mandalorian Season 2 ist da!

Lange Zeit haben die Fans drauf gewartet, doch jetzt ist es endlich so weit: Der offizielle Trailer zu The Mandalorian: Staffel 2 ist da und ihr könnt ihn euch jetzt ansehen!

The Mandalorian Season 2: Was zeigt der Trailer?

Der Trailer setzt dort an, wo die Reise in der 1. Staffel endet. Der namensgebende Mandalorianer und Baby Yoda streifen in der offensichtlich beschädigten Razor Crest durch die Galaxie. So richtig spannend wird es erst, wenn die Sprecherin, Rüstungsschmiedin ansetzt:

„Zeig mir den Einen, dessen Sicherheit so viel Zerstörung verursacht hat. Es muss mit seiner eigenen Art wiedervereint werden.

Weiter heißt es also für Mando, dass er das Kind alias Baby Yoda mit seiner eigenen Spezies oder seiner „Art“ wiedervereinen muss. Dies muss jedoch nicht zwangsweise seine eigene Spezies sein:

„Die Geschichten aus der Vergangenheit erzählen von einem Kampf zwischen Mandalore dem Großen und einen Orden von Zauberern. Den sogenannten Jedi.“

Sie beschreibt den Kampf zwischen Mandalore und den Jedi-Orden, der in der Geschichte von Star Wars sehr weit zurückreicht. Sie spielt auf die Jedi an und in einem Shot sehen wir sogar eine möglich Kandidatin. Und zwar, wenn wir bei 0:50 genau hinsehen.

Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass mindestens eine Jedi in der 2. Season zu sehen sein wird. Nämlich Ahsoka Tano. Da Ahsoka jedoch kein Mensch ist, handelt es sich hierbei um eine andere Figur.

Was sagt der Trailer noch aus? Insgesamt sehen wir die volle Ladung Action und was uns im Groben erwartet. Darunter sind einige Planeten wie Tattooine und eine unbekannte Eiswelt.

Innerhalb einer Szene gibt es sogar einen Ringkampf, bei dem sich zwei Gamorreaner bekämpfen. So viel zum Comeback der Schweine-artigen Spezies. Im gleichen Atemzug kämpft Mando gegen einen dathomirischen Zabrak, der der Spezies von Darth Maul entspringt.

„The Mandalorian: Season 2“ von Showrunner Jon Favreau und Dave Filoni, die beide als ausführende Produzenten fungieren neben Kathleen Kennedy und Colin Wilson sowie Karen Gilchrist als Co-Executive Producer fungieren, startet am Freitag, den 30. Oktober auf Disney Plus durch. Dann dürfen wir wieder Pedro Pascal als Mandalorianer, Gina Carano als Cara Dune, Carl Weathers als Greef Karga und Giancarlo Esposito als Moff Gideon.