Disney Plus: 5 Serien, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft!

Der neue Streaminganbieter Disney+ steht seit dem 24. März auch in Deutschland zur Verfügung und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Bereits jetzt verzeichnet der große Konkurrent von Netflix und Amazon Prime Video über 60 Millionen Neukunden nur wenigen Monate nach dem Launch und übertrifft damit sämtliche Erwartungen.

Gleich zu Beginn steht den Kunden ein umfangreiches Angebot mit über 1.000 Filmen und Serien auf Abruf zur Verfügung und wird monatlich um neue Titel erweitert. Von Disney Klassikern bis hin zu aktuellen Serien- und Kinohits auch von Pixar, Marvel und Star Wars bietet Disney+ für jeden Geschmack etwas.

Da man bei der Fülle an Titeln schnell mal den Überblick verliert, möchten wir euch die fünf besten Serien auf Disney+ vorstellen, denen ihr auf jeden Fall eine Chance geben solltet!

© Disney

The Mandalorian (Star Wars)

Der wohl erfolgreichste und meist erwartete Serienstart des vergangenen Jahres ist die erste Realserie aus dem Star Wars-Universum exklusiv auf Disney Plus. The Mandalorian von Jon Favreau spielt fünf Jahre nach der klassischen Filmtrilogie von „Star Wars“-Schöpfer George Lucas und bietet den Fans einen Space-Western im Stil der klassischen „Star Wars“-Filme mit neuen Figuren und Handlungsorten.

Im Mittelpunkt steht der anfangs noch namenlose und ziemlich wortkarge Kopfgeldjäger, der nach dem Fall des Galaktischen Imperiums als Einzelgänger im äußeren Bereich der Galaxis seine Tätigkeit nachgeht, weit weg vom Einfluss der Neuen Republik. Er nimmt einen Auftrag von einem geheimnisvollen Fremden an, eine Person ausfindig zu machen und zu töten. Dabei handelt es sich um das Kind einer fremden Spezies, das sehr stark in der Macht ist und für so manchen eine ernstzunehmende Bedrohung darstellt. Als Mando seine Zielperson kennenlernt, entscheidet er sich gegen seinen Auftraggeber und flieht mit seinem Schützling, um es vor dem Zugriff seiner Gegner zu bewahren.

Baby Yoda ist zurück: Trailer zu The Mandalorian Season 2 ist da!

Eine 2. Staffel ist bereits in Arbeit und verspricht ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren wie dem legendären Kopfgeldjäger Boba Fett sowie Bo-Katan und Ahsoka Tano aus den Animationsserien The Clone Wars und Rebels. Natürlich darf Das Kind – besser bekannt als Baby Yoda nicht fehlen. Der kleine Wonneproppen wurde schon bald zum absoluten Publikumshit und eroberte die Herzen der Zuschauer im Sturm.

Die erste Staffel ist mit sämtlichen Folgen jederzeit abrufbar. Der Start der 2. Staffel der Erfolgsserie „The Mandalorian“ beläuft sich auf den 30. Oktober auf Disney Plus.