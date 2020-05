Star Wars hält unzählige Geheimnisse bereit. „Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith“ gilt als die dunkelste Stunde der Skywalker-Saga, in der Anakin Skywalker zu Darth Vader wird, Imperator Palpatine an die Macht kommt, indem er die Demokratie begräbt, und ganz nebenher müssen die Zuschauer noch die Vernichtung sämtlicher Jedi mit ansehen. Das ist wahrlich nichts für schwache Nerven.

Doch wie wir wissen, sind nicht alle Jedi bei diesem Attentat ums Leben gekommen. So hat es zum Beispiel Obi-Wan Kenobi geschafft, dem Anschlag der Klone zu entkommen, der bald eine eigene Serie auf Disney Plus spendiert bekommt. Aber wie steht es eigentlich um Ahsoka Tano nach den Klonkriegen?

Vorsicht, potenzielle Spoiler

Ist Anakins Padawan Ahsoka Tano, die sich im Verlauf der Klonkriege zu einer starken Kämpferin gemausert hat, bei der Order 66 gestorben?

Diese Frage wurde bereits durch die Animationsserie Star Wars: Rebels aufgelöst, in der sie zu sehen ist. Sie wird außerdem in der 2. Staffel von The Mandalorian zu sehen sein, wie bereits bekannt ist. Ahsoka Tano ist also nicht während der Order 66 gestorben. Aber was ist in dieser Zeit mit ihr passiert? Wo war sie, als der Angriff stattfand?

In „Star Wars: The Clone Wars“ Staffel 7, Episode 11 erfahren wir endlich, wie Ahsoka den todbringenden Befehl überlebt hat.

Während Ahsoka nämlich den gefangenen Darth Maul zum Jedi-Rat nach Coruscant transportiert, kommt es zum Duell zwischen den kampferprobten Machtbegabten. Darth Maul warnt Ahsoka vor den dunklen Machenschaften des zukünftigen Imperators und er enthüllt sogar, dass Anakin Skywalker der auserwählte Schüler von Darth Sidious ist.

Doch Ahsoka kann diesen Worten keinen Glauben schenken, bis es zur Konfrontation zwischen Kanzler Palpatine und dem Jedi-Rat kommt. Langsam beginnt sie alles zu verstehen. Sie spürt ein Ungleichgewicht in der Macht. Insbesondere in dem Moment, wenn ihr ehemaliger Meister Anakin Skywalker den Jedi-Meister Mace Windu hinrichtet. Ihr wird klar, die Worte von Darth Maul enstprangen der Wahrheit.

Dann wird es ernst. Wenn Darth Sidious schließlich die Order 66 ausspricht, ist sie bereits im Kampf und muss einige Klontruppen ausschalten, ehe sie ihre Flucht angehen kann und sich im nächstgelegenen Raumschiff in Sicherheit bringt.

© Lucasfilm/Disney

1. Konfrontation mit Darth Vader

Wie bereits erwähnt, ist es lange keine Geheimnis mehr, dass sie diesen Anschlag überlebt hat. Sie hat in Rebels bereits gegen ihren ehemaligen Meister gekämpft. Sie wird also nach der Flucht auf Coruscant eines Tages auf Darth Vader treffen. Doch die große Frage bis zur letzten und finalen Episode von Clone Wars bleibt, ob sie vorher noch einmal beziehungsweise schon einmal auf Darth Vader getroffen ist, bevor es zum Kampf in Rebels kommt.

