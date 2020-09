Die erste Live-Action-Serie The Mandalorian aus dem Star Wars-Universum begeistert die Fans nicht nur mit einer guten Story und neuen Charakteren, wie den von Pedro Pascal dargestellten Kopfgeldjäger und sein Schützling, das Kind sprich Baby Yoda.

Dafür wurde der Space-Western von Jon Favreau nun mit gleich mehreren Emmys prämiert und beschert dem Streaming-Anbieter Disney+ erste wichtige Auszeichnungen.

Baby Yoda gewinnt einen Emmy

Derzeit finden die Emmy-Verleihungen statt und „The Mandalorian“ darf sich auf seine ersten wichtigen Auszeichnungen freuen – zunächst jedoch in den rein technischen Kategorien: Insgesamt 5 Emmy-Awards gibt es für Special Visual Effects, Kameraführung, Tonmischung, Tonschnitt und das Produktionsdesign.

Damit wird auch Publikumsliebling Baby Yoda indirekt mit einem Emmy prämiert. Der kleine Kerl wird nämlich als lebensgroße und technisch aufwendige, mechanische Puppe dargestellt, die nicht nur alle am Filmset und vor dem Bildschirm begeistern. Selbst Star Wars-Vater George Lucas zeigte sich bei seinem Besuch am Film-Set äußerst angetan von Baby Yoda.

Wird The Mandalorian als beste Serie ausgezeichnet?

Weitere Emmy-Auszeichnungen werden sicherlich am Sonntag, den 20. September bei der großen virtuellen Preisverleihung folgen, wenn die wichtigsten Preise vergeben werden: beste Haupt- und Nebendarsteller, beste Regisseure, bestes Drehbuch und natürlich die Königsdisziplin, beste Serie des Jahres.

Die Star Wars-Serie ging mit sensationellen 19 Emmy-Nominierungen als großer Favorit ins Rennen um den begehrten Fernsehpreis. Dabei darf sich auch Schauspieler Giancarlo Esposito für seine Darstellung als Moff Gideon Hoffnung auf einen Emmy-Award machen.

Derweil fiebern die Fans bereits der 2. Staffel von „Star Wars: The Mandalorian“ entgegen, die am 30. Oktober auf Disney+ an den Start gehen wird.

Die neuen Folgen sollen eine sehr viel größere Geschichte erzählen und ein Wiedersehen mit einigen bekannten Charakteren aus dem Franchise, allen voran dem legendären Kopfgeldjäger Boba Fett, feiern. Vor wenigen Tagen ist ein erster Trailer zur 2. Staffel eingetroffen.