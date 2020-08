The Mandalorian: Wie E.T. Baby Yoda inspiriert hat

The Mandalorian, die erste Live-Acton-Serie zu Star Wars, startete im vergangenen Jahr auf Disney Plus durch und schlug ein wie die Bombe eines Y-Wings. Die Fans waren aus dem Häuschen und verschlungen Folge um Folge. Die Geschichten des Space-Westerns mit dem namensgebenden Mandalorianer, der sich als Kopfgeldjäger seine Brötchen verdient, trafen den Zeitgeist und die „Star Wars“-Fans mitten ins Herz.

Doch nicht zuletzt kam die Serie so gut an, weil sie eine kleine Überraschung für die Zuschauer bereithielt. The Child oder auch Baby Yoda, wie das Yoda-ähnliche Wesen nun im Volksmund genannt wird, spielt bei dem Erfolg der „Outstanding Drama Series“ eine große Rolle. Aber wie kamen die Produzenten überhaupt auf die Idee, Baby Yoda zu verbauen? Was hat sie dazu inspiriert?

Inspiration für Baby Yoda

Gegenüber Deadline haben Jon Favreau und Dave Filoni nun enthüllt, dass The Child auf Filonis Zeichnungen von E.T. basiere. Das außerirdische Wesen aus dem Film „E.T.: The Extra-Terrestrial“ von Steven Spielberg aus dem Jahre 1982. Neben der Idee von Filoni sprachen sie zudem über den Künstler Michelangelo, im Detail über The Creation of Adam. John Favreau erklärt:

„Dave hat einen Sketch angefertigt, der auf Michelangelo/E.T. basiert, daher erhielten wir die Inspiration. Dann hat Doug Chiang und die ganze Kunstabteilung angefangen, Zeichnungen anzufertigen. Die Legacy (Effekteabteilung) hat es schließlich gebaut.“

Daher nahmen die Produzenten also ihre Inspiration für das kleine Wesen, das derzeit die Popkultur gehörig aufmischt.

Ihr könnt euch die 1. Staffel komplett auf Disney Plus ansehen. Und da die 2. Staffel von The Mandalorian irgendwann im Herbst an den Start gehen soll, wäre jetzt sogar die beste Zeit für einen Rewatch!

