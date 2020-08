The Mandalorian: Staffel 2 geht wohl in unerwartete Richtung

The Mandalorian geht als erste Live-Action-Serie im „Star Wars“-Universum in die Geschichte des Franchises ein. Nach der erfolgreichen Staffel 1 warten die Fans darauf, wie es mit dem namensgebenden Mandalorianer und The Child aka Baby Yoda weitergeht in Staffel 2.

In der 2. Staffel wird so einiges passieren. Disney hat hochoffiziell bestätigt, dass Boba Fett ein Comeback in einer der Episoden feiern wird. Außerdem wird Ahsoka Tano erstmals außerhalb einer Animationsserie zu sehen sein, während Charaktere wie Bo-Katan Kryze ebenfalls auftauchen.

Über den direkten, inhaltlichen Story-Verlauf von Staffel 2 ist bis jetzt im Grunde noch nichts bekannt. Disney hält sich diesbezüglich bedeckt. Nach dem Staffelfinale kann viel passieren, nicht zuletzt durch den mysteriösen Gegenstand, den Moff Gideon in der letzten Szene präsentiert. Die Basis für eine spannende Fortsetzung ist in jedem Fall gegeben.

The Mandalorian: Staffel 2 – eine unerwartete Richtung

Der Komponist des virtuosen Soundtracks, Ludwig Göransson, der maßgeblich für die andersartige musikalische Kulisse in der Serie verantwortlich ist, hat nun gegenüber Deadline ein paar Worte zur 2. Season verlauten lassen.

Laut Göransson soll Season 2 ein paar Ecken der „Star Wars“-Saga erkunden, die bislang noch nicht viel Aufmerksamkeit bekommen hätten. Staffel 2 soll zudem in eine unerwartete Richtung gehen. Er meint:

„Wir haben vor ein paar Monaten angefangen und ich bin extrem aufgeregt. Jon (Favreu) bringt die Geschichte an Orte, von denen ich nicht mal wusste, dass sie existieren. Ich denke, es wird richtig spaßig.“





Die Produzenten Dave Filoni und Jon Favreu bekanntermaßen Franchise-Experten und möchten den Fans das geben, was sie wiedererkennen. Sie bezeichnen The Mandalorian in der Dokumentation Disney Gallery: The Mandalorian selbst als Fanfilm, nur eben als einen extrem teuren Fanfilm, wie Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy bemerkt. In der 1. Staffel sind unzählige Anspielungen verbaut, die direkt oder indirket auf die Saga deuten.

Aus welchen Ecken des „Star Wars“-Unviersums sie diese andersartigen Inhalte ziehen möchten, ist deshalb fraglich.

Wahrscheinlich gibt es noch ein paar Überraschungen, die nicht direkt mit neueren Entwicklungen wie den Animationsserien oder einem vorangegangenen Film zusammenhängen. Denn das erwarten die Fans selbstredend. Ahsoka, Clone Wars-Flashbacks oder gar einen Auftritt von Großadmiral Thrawn, all das ist sehr wahrscheinlich und wurde teilweise schon offiziell bestätigt.

Aber womöglich zaubern Filoni und Favreu noch ein paar Details aus Legends aus dem Hut, die erst einmal nicht so offensichtlich und direkt nahe liegen. Als Beispiel könnte Mando einen Abstecher in die Unbekannten Regionen am Rande der Galaxis machen. Die Möglichkeiten sind diesbezüglich im Grunde grenzenlos, da die Legends-Geschichten außerordentlich tief ins Universum der Sternensaga greifen.

Wir sind in jedem Fall sehr gespannt, welche Richtung es wird und freuen uns auf die 2. Staffel.

