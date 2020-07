Obi-Wan-Serie könnte Flashbacks zur Animationsserie The Clone Wars beinhalten

Kehrt neben Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi auch Hayden Christensen als Anakin Skywalker zurück für die Obi-Wan-Realfilmserie? Es gibt neue Hinweise darauf, dass die neue „Star Wars“-Realserie auf Disney Plus einmal mehr die Wünsche vieler Fans Wirklichkeit werden lässt.

The Clone Wars: Wichtig fürs Franchise

Dazu muss man sagen. Die Animationsserie Star Wars: The Clone Wars tat der Prequel-Trilogie gut. Sie erweitert den Story-Content immens, führte neue Charaktere ein und füllte die Lücke zwischen Episode 2 und Episode 3 dahingehend, dass wir nun wissen, was eigentlich so alles in den sagenumwobenen Klonkriegen passiert ist.

Ein Star Wars ohne den Fanfavoriten Captain Rex oder Ahsoka Tano ist kaum noch vorstellbar. Sie sind heute gar nicht mehr wegzudenken aus dem „Star Wars“-Universum.

Obi-Wan-Serie auf Disney Plus könnte Schlüsselszenen übernehmen

Nun werkelt Disney gerade an einer weiteren Realfilmserie, die wohl nach The Mandalorian an den Start geht. Die Obi-Wan-Serie wird nach dem Finale der Prequel-Trilogie angesiedelt sein – also nach den Klonkriegen in der Zeit, in der Obi-Wan im Geheimen über Luke Skywalker auf Tatooine wacht.

Doch obgleich die Serie chronologisch direkt nach den Klonkriegen spielt, könnten Teile des Krieges, die wir nun aus der Animationsserie kennen, in der neuen Serie auftauchen.

A Star Wars Network geht im neuen Video noch weiter auf die Insider-Infos von Latino Review ein, die den entscheidenden Hinweis gebe. Im Gespräch ist unter anderem, dass Hayden Christensen auftauchen könnte. Das hieße also, dass wir reguläre Flashbacks zu Gesicht bekämen, in denen die Klonkriege in der Realfilmserie gezeigt werden.

Christensen soll also in der 1. Staffel der Obi-Wan-Serie auftauchen, doch nur als Nebenrolle. Er soll keine größere Rolle spielen. Denkbar sind zudem Konfrontationen oder Visionen von und mit Darth Vader. Die Fans dürfen sich wohl auf Flashbacks freuen, die Obi-Wan, Anakin, Ahsoka und sogar Captain Rex beinhalten könnten. Ein Auftritt von Ahsoka Tano in der Obi-Wan-Serie ist ebenfalls denkbar, die ihr Realfilm-Debüt in The Mandalorian: Staffel 2 feiert.

Diese Meldung hätte während der Star Wars Celebration 2020 im August 2020 verkündet werden sollen, doch da sie wegen der Corona-Krise abgesagt worden ist, wird uns diese Meldung womöglich schon bald auf anderem Wege erreichen.

Die Quelle ist sehr glaubwürdig, da sie unter anderem als erster die News verbreitete, dass Ahsoka Tano in „The Mandalorian: Staffel 2“ auftaucht. Das wurde mittlerweile bestätigt und so ist es sehr wahrscheinlich, dass sich auch die neue Meldung bewahrheitet. Neben Ahsoka dürfen wir uns in Season 2 von Mando auf Boba Fett, Bo-Katan und weitere Charaktere freuen.

Wenn die offizielle Bestätigung bezüglich der Flashbacks seitens Disney erfolgt, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.