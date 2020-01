Disney Plus - Zuschauer kündigen ihr Abonnement nach dem Ende von The Mandalorian

Die letzte Folge von „The Mandalorian“ flimmerte 2019 über die digitalen Bildschirme – muss Disney nun um seine Kunden bangen?

Trotz vieler Zweifel im Vorfeld hat sich „The Mandalorian“ für die meisten Zuschauer als sehenswerte Serie aus dem Star Wars-Universum herausgestellt. Die finale achte Folge der 1. Staffel flimmerte nun über die digitalen Bildschirme des neuen Streaming-Dienstes Disney Plus – neue Folgen dürften Fans der Serie erst im Herbst 2020 erwarten.

Wenden sich die Zuschauer von Disney Plus ab?

Nun werden im Netz Stimmen laut, die keinen Hehl daraus machen, dass sie ihr Disney Plus-Abonnement nach Ende der 1. Staffel direkt wieder kündigen werden. Für die Kunden scheint klar zu sein: „Kein Mando, kein Disney Plus“. Eine Auswahl entsprechender Tweets spricht Bände:

Is this true for you? pic.twitter.com/ST167AYz1i — RYAN OTTLEY (@RyanOttley) 30. Dezember 2019

Watching everyone cancel disney plus cause of the mandalorian being over pic.twitter.com/vVvt1WcGH6 — carly 🍭🆒 (@hesitatexjonas) 30. Dezember 2019

Dabei handelt es sich selbstverständlich nur um eine Auswahl betroffener Kunden und um keine offiziellen Abgangszahlen. Dennoch ist die Kritik berechtigt und konsistent zu den Zweifeln, die potenzielle Kunden bereits vor dem Start des Streaming-Dienstes geäußert hatten: Was für ein Anreiz besitzt der Konsument von Disney Plus, das Abonnement über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten?

Zwar hat das Unternehmen bereits eine Vielzahl an interessanten Serien angekündigt, doch bis deren Erscheinen müssen sich die Zuschauer mit größtenteils altbekannten Produkten zufriedengeben. Vielleicht ist auch eben diese Erkenntnisse einer der Gründe, warum stark erwartete Serien wie „WandaVision“ ins Jahr 2020 vorgezogen wurden. So bleibt zwar immer noch eine Wartezeit von mehreren Monaten, aber die Nutzer müssen wenigstens nicht über ein Jahr verharren und so monatlich Geld in den Streaming-Dienst versenken.