Disney Plus - Streaming-Plattform trumpft vorzeitig mit zwei neuen Marvel-Serien auf

Ursprünglich war die Serie „WandaVision“ auf Disney Plus erst für 2021 geplant, doch das Unternehmen gab nun bekannt, dass der Release bereits auf 2020 verschoben wird. Damit erwarten uns in diesem Jahr zwei große Marvel-Serien, auf die wir uns freuen können.

Disney Plus hat 2020 viel vor, das geht aus einigen neuen Ankündigungen hervor. Das war nicht immer so, denn nach dem Release im November 2019, haben die Flaggschiffe „The Mandalorian“ und „High School Musical: The Musical: The Series“ in manchen Ländern bereits die erste Staffel hinter sich. Die Streaming-Plattform wäre also ohne große Blockbuster ins neue Jahrzehnt gezogen.

Eine neue Ankündigung lässt das Ganze allerdings wieder etwas besser aussehen, denn Marvel-Fans können sich nun über zwei große Marvel-Serien freuen.

Zwei Marvel-Highlights auf Disney Plus

Obwohl es noch kein offizielles Release-Datum zu „WandaVision“ gibt, rückt der Titel in greifbare Nähe. Eigentlich sollte die Serie, die in Bezug zu „Doctor Strange and the Multiverse of Madness“ stehen soll, erst 2021 erscheinen, doch Disney Plus hat sich zur Freude der Fans nun doch für eine Veröffentlichung in 2020 entschieden. Des Weiteren können wir uns auf „Falcon and the Winter Soldier“ freuen.

Disney Plus beendete das Jahr 2019 mit mehr als 10 Millionen Abonnenten, dank der Vielfalt der kommenden Titel und mit dem Release des Streamingdienstes in Deutschland am 31. März 2020 wird das Unternehmen voraussichtlich zahlreiche weitere Kunden für sich gewinnen.