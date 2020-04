Noch hat das Warten kein Ende, bis The Mandalorian: Staffel 2 an den Start geht. Ein wenig müsst ihr euch noch gedulden, bis die 2. Season im Oktober 2020 auf Disney+ anläuft. Doch es gibt nun einen Grund mehr zur Vorfreude. Der Synchronschauspieler Sam Witwer, der Darth Maul in der Animationsserie The Clone Wars seine Stimme leiht, scheint hin und weg von den kommenden Episoden zu sein.

Star Wars: The Mandalorian entstand mit Unreal Engine von Epic Games

The Mandalorian Staffel 2 soll Fans wegblasen

Gegenüber Star Wars Holocron hat er nun bestätigt, dass „The Mandalorian: Staffel 2“ nicht nur gut werde, die Fortsetzung der Serie soll „euch den Verstand rauben“. Und das dank dem ausführenden Produzenten Dave Filoni, der ähnliche Ideen wie „Star Wars“-Schöpfer George Lucas an den Tag lege.

So soll es einige Dinge in Season 2 geben, die die Fans wirklich lieben werden:

„Es gibt da Dinge, die in The Mandalorian Staffel 2 vorkommen, die die Köpfe der Leute wegblasen. Weil das Ding ist, Dave und George hatten immer denselben Instinkt, wenn es zu diesen Dingen kommt.“

So erklärt er es anhand des Beispiels der Nachtschwestern von Dathomir. Sie würden da sitzen und überlegen, dass sie eine Geschichte über Hexen bräuchten und dann würden sie sich fragen: „Haben wir so etwas in Star Wars?“, was die beiden Köpfe zu den Designs und dem Aussehen der Nachtschwestern führe. Und wenn es passt, dann haben sie es. Wenn nicht, schlägt man eine andere Richtung ein.

Witwer lässt auf Großes hoffen. Doch auch seine Schauspielkollegen wie der Mandalorianer Pedro Pascal meinen, dass es „wundervolle Dinge“ in den kommenden Episoden zu sehen gebe. Es soll ein Mix aus Ehrfurcht und Überraschungen werden. Also ganz ähnlich, wie wir es in der 1. Staffel erlebt haben.

The Mandalorian Staffel 3 des Serienhits bereits für Disney+ in Arbeit

Zumindest wissen wir schon einmal, dass Terminator-Star Michael Biehn mit an Bord ist und Rosario Dawson Ahsoka Tano verkörpern wird. Und natürlich ist Baby Yoda auch wieder mit von der Partie.