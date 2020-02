Die erfolgreiche neue TV-Serie Star Wars: The Mandalorian mit Pedro Pascal läuft am 24. März endlich auch hierzulande an, zum Launch von Disney+ in Deutschland. Gleichzeitig arbeitet Serien-Macher Jon Favreau an einer zweiten Staffel, die für Oktober angekündigt ist.

Bereits im Vorfeld erhielt die aufwendig gemachte erste Realserie aus dem „Star Wars“-Universum viel Lob für die Umsetzung. Für die Special Effects zeichnet sich das von George Lucas in den 1970er Jahren gegründete Studio Industrial Light and Magic verantwortlich, die schon die Spezialeffekte für sämtliche „Star Wars“-Filme gestaltete.

Star Wars: Legendäres Aufeinandertreffen: George Lucas trifft Baby Yoda

Video zeigt die aufwendige Gestaltung der neuen Serie

In einem veröffentlichten Video von ILM dürfen wir erstmals einen Blick hinter die Kulissen der TV-Serie „The Mandalorian“ und deren Entstehung werfen. In Zusammenarbeit mit dem Fortnite-Studio Epic Games kam erstmals eine Technologie zum Einsatz, die schon in vielen Videospielen verwendet wurde. Hierzu hat Epics Unreal Engine Szenen auf riesige LED-Bildschirme rund um das Film-Set projiziert.

Diese neue Technik wird das Filme- und Serienmachen in Zukunft maßgeblich beeinflussen, versichert Produzent Jon Favreau. Im Gegensatz zur üblichen Film-Technik mit Green Screen und nachträglicher CGI-Nachbearbeitung, kann man mit einem gigantischen LED-Bildschirm noch während der Dreharbeiten einen digitalen Hintergrund entwerfen, was die Arbeit auch für die Darstellern beim Schauspielern einfacher macht. Wie die neue Technik funktioniert, könnt ihr im Video sehen:

Staffel 2 und Spin-offs zu The Mandalorian geplant

The Mandalorian ist etwa fünf Jahre nach dem Film „Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ angesiedelt und handelt von dem titelgebenden Kopfgeldjäger, der sich nach dem Fall des Galaktischen Imperiums durch die äußeren Bereiche der Galaxis kämpft. Dabei stiehlt The Child, besser bekannt als Baby Yoda, dem Hauptdarsteller Pedro Pascal die Show. Zu den weiteren Charakteren gehören Cara Dune (Gina Carano) und Moff Gideon (Giancarlo Esposito) dazu.

Disney-Chef Bob Iger zeigt sich ebenso begeistert von dem Erfolg der neuen Serie und bringt gleich erste Pläne für Spin-offs ins Gespräch, vielleicht sogar mit Publikumsliebling Baby Yoda?

Inzwischen ist der erste deutsche Trailer zur Serie erschienen, jedoch (noch) ohne Baby Yoda. Überraschenderweise wird aus noch unerfindlichen Gründen der deutsche Schauspieler Werner Herzog fremd synchronisiert. Unklar ist, warum der Filmemacher sich in der deutschen Version nicht selbst vertont.