Die „Star Wars“-Serie The Mandalorian ist seit wenigen Wochen in Deutschland über Disney Plus abrufbar und entwickelte sich auch hier schon bald zum Serienhit. Allein die Auftaktfolge der ersten Realserie des Franchise kommt laut Disney europaweit auf über 33 Millionen Abrufe. In den USA wurde die erste Staffel sogar über 100 Mio. Mal abgerufen.

The Mandalorian Staffel 3: Produktion gestartet!

Der Erfolg zahlt sich aus: Im Herbst folgt die zweite Staffel auf dem neuen Streaming-Dienst. Darüber hinaus wird bereits an Staffel 3 gearbeitet, möchte das US-Magazin Variety exklusiv aus internen Quellen erfahren haben.

Während ein Großteil der Film- und Serienproduktionen wegen der anhaltenden Corona-Krise weiterhin ruht und sich auf unbestimmte Zeit nach hinten verschiebt, hat Serien-Schöpfer Jon Favreau gemeinsam mit seinem Team von „The Mandalorian“ wohl die Zeit genutzt, um Ideen und Konzepte für Staffel 3 der Space-Western-Serie mit Baby Yoda zu entwickeln. Planmäßig sollen noch in diesem Jahr, spätestens aber Anfang 2021 die Dreharbeiten losgehen, um die 3. Staffel Ende 2021 zu veröffentlichen.

Staffel 2: Wiedersehen mit Ahsoka

Details über die Handlung der kommenden Staffeln sind aus verständlichen Gründen noch streng geheim. Wer künftig in den neuen Folgen alles mitspielen wird, ist schon jetzt bekannt: So dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit der beliebten Jedi-Rebellin Ahsoka Tano aus der Animationsserie „Star Wars: The Clone Wars“ freuen, die in der zweiten Staffel von Rosario Dawson dargestellt wird. Ebenfalls neu dabei ist auch „Terminator“-Star Michael Biehn als weiterer Kopfgeldjäger, dessen Verbindung zum Titelhelden weit zurückgeht.

In den Hauptrollen dürfen Pedro Pascal als wortkarger Kopfgeldjäger und Titelheld, Carl Weathers als Greef Karga, Gina Carano als Cara Dune, Giancarlo Esposito als Moff Gideon, Nick Nolte als Kuiil und Werner Herzog aus der ersten Staffel nicht fehlen.

Staffel 1 geht in diesen Tagen mit den beiden letzten Folgen der achteiligen 1. Staffel zu Ende. Sendetermine sind für den 24. April und 1. Mai auf Disney+ angekündigt. Bis zur 2. Staffel müssen wir uns dann noch bis zum Oktober des Jahres gedulden.

Um die Zeit zu überbrücken, zeigt Disney Plus direkt nach dem Staffelfinale eine mehrteilige Dokumentation „Disney Galerie: The Mandalorian“ über die Entstehung der Serie. Darüber hinaus plant zuletzt Disney-Chef Bob Iger mit ersten Spin-offs zum vielgelobten Serienhit.