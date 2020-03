Die Welt steht still. Die Auswirkungen auf den Ausbruch des Coronavirus (COVID-19) nimmt inzwischen ungeahnte Dimensionen an: Laut der WHO gibt es inzwischen über 125.000 gemeldete Fälle in rund 117 Ländern und Regionen, die Zahl der Todesopfer ist bereits auf 4.613 gestiegen.

Ganze Länder wie Italien oder das Ausbruchsland China werden unter Quarantäne gestellt, andere wie die USA schotten sich ab. Schulen, Betriebe und Geschäfte werden geschlossen, zahlreiche Veranstaltungen, Festivals und Konzerte abgesagt. Internationale Sportevents wie Fußballspiele der DFL und FIFA, die Formel 1, NHL und NBA wurden verschoben oder fallen ersatzlos aus. Vergnügungsparks wie Disneyland schließen in den USA und in Europa ihre Tore, und vieles mehr. Die Liste lässt sich unendlich weiterführen.

Coronavirus: Filme, Serien und Events betroffen

Hollywood und Gaming-Branche bilden da keine Ausnahme. Fast minütlich erreichen uns Negativmeldungen über abgesagte oder verschobene Produktionen und Events, entweder aus Sicherheitsgründen aber auch, weil beteiligte Personen persönlich betroffen sind und positiv auf den Coronavirus getestet wurde. Prominentes Beispiel ist etwa Hollywoodstar Tom Hanks mit seiner Ehefrau Rita Wilson, die sich in Australien während Dreharbeiten infiziert haben und nun in Down Under unter Quarantäne stehen.

Um den Überblick nicht zu verlieren, haben wir eine Liste der Filme, Serien und wichtigsten Veranstaltungen im Entertainment-Bereich zusammengestellt, die derzeit von den Auswirkungen betroffen sind.

Hinweis: Diese Liste wird nach erneuten Erkenntnissen fortlaufend aktualisiert. Schaut also regelmäßig für Updates vorbei.

Games und Events

Spielefans müssen in diesem Jahr auf die E3 2020 verzichten, die inzwischen offiziell abgesagt wurden.

Die europäische TwitchCon, die im Mai in Amsterdam stattfinden sollte wurde ebenfalls bereits gecancelled.

Die große GDC 2020 (Game Developers Conference) wurde auch aufgrund des Coronavirus in den Sommer verschoben. Nur wird die Facebook jedoch das Game Developers Showcase am 16. März um 18 Uhr deutscher Zeit bis zum 19. März, als Alternative anbieten. Darin werden offenbar einige neue VR-Titel vorgestellt.

Ebenso abgesagt wurde die SXSW (South by Southwest). Die Technologie- und Messe rund um die Unterhaltungsbranche sollte im März in Texas stattfinden.

Ob die GamesCom 2020 in Köln ebenso betroffen ist, ist noch offen. Die Veranstalter halten derzeit noch am Termin vom 25. bis 29. August fest.

Corona-Virus: Wird die gamescom 2020 ebenfalls ausfallen?

Kinofilme

Der neue Bond-Film Keine Zeit zu sterben mit Daniel Craigs letztem Einsatz als britischer Geheimagent 007 wurde kurzerhand um ein halbes Jahr nach hinten verschoben. Neuer Release-Termin ist am 25. November 2020. Ursprünglich sollte er im April in die Kinos kommen.

Disney sagt die Kinostart einiger Filme ab, die eigentlich in Kürze anlaufen sollten: Dazu gehört die Neuverfilmung von Mulan, ebenso wie Marvels New Mutants. Ersatztermine gibt es noch nicht.

Universal verschiebt ebenso den anstehenden Kinostart von Fast & Furious 9 mit Vin Diesel. Statt einige Monate soll der Release des Actionfilm erst ein volles Jahr später, am 9. April 2021 erfolgen.

Paramount setzt den Kinostart des Horrorfilms A Quiet Place II vorerst aus, ein Ersatztermin ist noch nicht gefunden.

Sony verschiebt den neuen Ghostbusters-Film und Morbius auf einen neuen Starttermin im Sommer.

Darüber hinaus werden viele Produktionen von Kinofilmen unterbrochen oder verschoben. Paramount setzt etwa den Drehstart von Mission: Impossible 7 aus, da derzeit in Italien nicht gedreht werden kann. Noch gibt es keine Pläne, wie es weitergehen wird.

Marvel unterbricht zudem die Arbeit am Kinofilm Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, nachdem der Regisseur des Films, Destin Daniel Cretton, positiv auf den Corona-Virus getestet wurde. Die komplette Crew ist zwar nicht betroffen, jedoch dürfte sich die Produktion massiv verzögern.

Hinzu kommt, dass aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr zahlreiche Kinos weltweit geschlossen werden, etwa in Italien, China, Frankreich und weiteren europäischen Ländern. Auch in Deutschland wird darüber diskutiert, Opernhäuser und Theater sind vielerorts bereits geschlossen.

Serien

Im Bereich TV-Serien werden vor allem in den USA zahlreiche Produktionen bis auf weiteres unterbrochen. Das dürfte eine nicht unwesentliche Auswirkung auf die Starttermine im Herbst haben, wenn im herkömmlichen Fernsehen die neuen Staffeln/Serien an den Start gehen werden.

Schon jetzt sind viele beliebte US-Serien wie Grey’s Anatomy (ABC), Grace & Frankie (Netflix), The Morning Show (Apple TV+), Riverdale (The CW) und mehr betroffen. Wann hier die Produktion der neuen Folgen aufgenommen wird, steht noch aus.

Betroffen sind auch die neuen Marvel-Serien für Disney Plus, wie The Falcon and the Winter Soldier, deren Dreharbeiten ausgesetzt werden.

© Marvel/Disney – „Falcon And The Winter Soldier“

Shows

Nicht nur in den USA, auch in Deutschland leiden eine Menge TV-Shows unter der Coronavirus-Pandemie. Da die Ansammlung vieler Menschen auf engstem Raum derzeit aufgrund der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus untersagt wird oder nicht zu empfehlen ist, werden die Sendungen ohne Live-Publikum ausgestrahlt.

Hierzulande sind bislang The Masked Singer , Joko & Klaas , Let’s Dance und Deutschland sucht den Superstar (DSDS) betroffen, weitere Absagen treffen unentwegt ein.

, , und (DSDS) betroffen, weitere Absagen treffen unentwegt ein. In den USA werden zahlreiche Live-Talkshows und Quiz-Sendungen ohne Publikum gesendet.

Vorsicht ist der beste Schutz vor #Covid_19. Bis auf weiteres produzieren wir ab sofort alle Shows ohne Publikum. Das gilt für die Aufzeichnungen zu #JKvsP7 am Freitag und am Samstag in München. Für #WerSchläftVerliert am Samstag. Und für #LateNightBerlin und #TheMaskedSinger. — ProSieben (@ProSieben) March 12, 2020

Zum Start von Disney Plus: 6 Gründe, warum sich der neue Streaming-Dienst lohnt

Netflix, Amazon und Disney Plus

Die Streaming-Dienste sind ebenso betroffen, wenn auch nicht in diesem Ausmaß. Während die Produktion vieler neue Serien, Staffeln und Filme derzeit ausgesetzt werden, läuft der normale Betrieb weiter. In der Regel bestimmen Netflix, Amazon und Co. selbst, wann neue Produktionen starten.

Jedoch hat Disney Plus für den baldigen Europa-Start auch in Deutschland kurzerhand die Release-Feier in London abgesagt. Der Launch des neuen Streaming-Dienstes am 24. März findet dennoch statt.

Dafür bietet Netflix – und sicherlich auch Amazon – seinen Kunden eine Empfehlung, welche Filmen und Serien man Bingewatching könnte, falls man unter Coronavirus-Quarantäne steht und sich die einsamen Wochen allein ohne direkten Kontakt zu Aussenwelt langweilen sollte. Auch wenn sich der Tweet gezielt an US-Kunden richtet, gibt es sicherlich auch im deutschen Netflix-Angebot eine Menge, die man derzeit schauen kann.