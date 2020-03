© HBO – Max Baldry in „Lime Pictures“

© HBO – Max Baldry in „Lime Pictures“

Die heiß erwartete Herr der Ringe-Serie nimmt offenbar immer mehr Formen an. Wie Amazon Studios nun bekannt gegeben hat, steht nun ein weiterer Darsteller fest: Max Baldry findet in den Cast der Mittelerde-Show.

Der britische Schauspieler ist insbesondere für seine Rolle in der Seifenoper „Hollyoaks” bekannt. Ebenso dabei war in dem Film „Mr. Bean macht Ferien” und der HBO-Produktion „Rom”. Nun wird er Teil der Hauptbesetzung der Serie, die neue Geschichten in der Tolkien-Welt erzählen soll.

Herr der Ringe: Darstellerin steht fest: Die junge Elbin Galadriel spielt in der Amazon-Serie mit

Herr der Ringe: Die Darsteller der Serie

So wurde die Liste zum offiziellen Cast der Amazon-Serie erst kürzlich veröffentlicht, in der unter anderem Game of Thrones-Schauspieler Robert Aramayo als Ersatz für Poulter bestätigt wurde. Im Folgenden findet ihr noch einmal die Namen der einzelnen Darsteller.

Robert Aramayo („Game of Thrones“)

Owain Arthur

Max Baldry („Hollyoaks”)

Nazanin Boniadi („Ben Hur”)

Tom Budge („Son of a Gun”)

Morfydd Clark („Saint Maud”)

Ismael Cruz Córdova („The Mandalorian”)

Ema Horvath

Markella Kavenagh („True History of the Kelly Gang”)

Joseph Mawle („Game of Thrones”)

Tyroe Muhafidin

Sophia Nomvete

Megan Richards

Dylan Smith

Charlie Vickers

Daniel Weyman

Noch ist nicht bekannt, welche Rolle die einzelnen Schauspieler genau einnehmen werden oder wann die erste Staffel der „Lord of the Rings“-Serie offiziell erscheint. Jennifer Salke, Leiterin der verantwortlichen Amazon Studios, gab bisher lediglich die Namen der Schauspieler bekannt. Die Dreharbeiten haben jedoch schon im letzten Monat in Neuseeland begonnen. Zudem sind bereits mehrere Staffeln der Herr der Ringe-Show geplant und eine 2. Season offiziell bestätigt.