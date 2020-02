Fans von Supernatural sehen dem Ende der 15. Staffel wahrscheinlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Immerhin soll die Show rund um Dean und Sam mit dieser Season tatsächlich ein Ende nehmen.

Wie die Synopsis zu einer Folge der finalen Staffel nun jedoch preisgegeben hat, können wir uns wenigstens auf ein altbekanntes Gesicht freuen, das schon seit einer Weile nicht mehr in „Supernatural“ zu sehen war.

Kim Rhodes kehrt zu Supernatural zurück

Bekannt als Sheriff Jody Mills wird Kim Rhodes in ihre Rolle für eine Folge der 15. Staffel zurückkehren. In der Folge „Galaxy Brain“ wird die Schauspielerin wieder an der Seite von Dean Winchester (Jensen Ackles) und Sam Winchester (Jared Padalecki) an einer Rettungsaktion teilhaben. Die resolute Gesetzeshüterin haben wir zuletzt In Staffel 13 angetroffen.

Ebenso von der Partie sind Engel Castiel (Misha Collins) und Jack (Alexander Calvert). Trotz der großen Vorfreude auf Jodys Rückkehr sollte uns allerdings bewusst sein, dass „Supernatural“ mit dieser Season tatsächlich enden wird und wir nach der finalen Folge endgültig von den beiden Brüdern Abschied nehmen müssen.

Viele Verluste in Supernatural: Staffel 15

Ohnehin soll die letzte Staffel deshalb von Verlusten geprägt sein und Endgültigkeit ein präsentes Thema darstellen. Nach so vielen Todesfällen und Auferstehenden, die in der CW-Show an der Tagesordnung sind, scheint Endgültigkeit deshalb wohl nun unabdingbar für das Finale der beliebten Serie.

Die 15. Staffel von „Supernatural“ wird in Deutschland wohl im Herbst 2020 bei Sky starten. Bei Amazon Prime Video* erhaltet ihr auch schon jetzt kostenpflichtig Zugriff auf die am 10. Oktober 2019 in den USA gestartete letzte Staffel der Serie – jedoch nur in original englischer Sprachausgabe.

