Supernatural-Prequel namens The Winchesters offiziell bestätigt: Dean kehrt zurück

John und Mary in „Supernatural“ © CW

Supernatural hat mit der 15. Staffel eigentlich sein Ende gefunden, ganz vorbei ist es mit den Winchesters allerdings nun doch nicht. Wie nun nämlich bekannt wurde wird mit „The Winchesters“ eine Prequel-Serie erscheinen, die sich um die Eltern von Dean (Jensen Ackles) und Sam Winchester (Jared Padalecki) dreht.

Supernatural-Prequel: Darum geht es in The Winchesters

Wie Deadline exklusiv berichtet, wird CW ein Spin-Off der Show erscheinen lassen, das sich den Eltern der Winchester-Brüder widmet, also einer Zeit bevor die beiden Jäger überhaupt erst geboren worden sind. Die Handlung wird sich also um John und Mary drehen, die in „Supernatural“ von Jeffrey Dean Morgan und Samantha Smith dargestellt worden sind und darin bereits einen mehr oder weniger großen Teil der Erzählung einnahmen.

Wer produziert die Show? Ganz loslassen kann Dean-Schauspieler Jensen Ackles seinen Seriencharakter offenbar nicht, denn Jensen Ackles wird nicht nur als Schauspieler, sondern gemeinsam mit seiner Frau Danneel Ackles als Produzenten für „The Winchesters“ tätig. Danneel war bereits als Gaststar in „Supernatural“ zu sehen. Aktiv werden die beiden unter ihrer selbst gegründeten Firma Chaos Machine Productions, in Verbund mit Warner Bros. Television.

Von links: Jensen Ackles, Daneel Ackles und Jared Padelecki in „Supernatural“ © CW

Nicht ist in Supernatural wirklich vorbei. Das bestätigte Jensen Ackles noch einmal ausdrücklich und erklärte, weshalb er und seine Frau die Geschichte nun doch noch weiterführen wollen:

„Als Danneel und ich Chaos Machine Productions gründeten, wussten wir, dass die erste Story, die wir erzählen wollten, die Geschichte von John und Mary Winchester war, oder besser gesagt die Geschichte von Supernatural. Ich hatte immer das Gefühl, dass mein Charakter, Dean, mehr über die Beziehung seiner Eltern und ihre Entstehung erfahren wollte. Ich liebe den Gedanken, dass er uns auf diese Reise mitnimmt.“

Dean kehrt zurück: Demnach wir die Geschichte des Spin-offs aus der Perspektive von Dean Winchester (Jensen Ackles) erzählt, in der es um die epische, unerzählte Liebesgeschichte von John und Mary gehen soll, wie sie sich kennenlernten und sogar ihre Liebe aufs Spiel setzten, um die ganze Welt zu retten.

„Supernatural“, war die am längsten laufende Genre-Serie dieser Art in der Geschichte des amerikanischen Fernsehens. Kein Wunder also, dass man mit „The Winchesters“ den Geist der Show neu aufleben lassen möchte. Wie es mit einem Starttermin oder dem Umfang des Prequels steht, ist bislang jedoch nicht nicht bekannt.

Eine Rückkehr von Sam scheint hierbei wohl vorerst ausgeschlossen, da Darsteller Jared Padelecki derzeit voll und ganz in der Produktion einer zweiten Staffel „Walker“ steckt.