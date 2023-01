The Walking Dead: Dead City – Spin-off mit Maggie und Negan kommt 2023!

The Walking Dead mag vergangenen November zu Ende gegangen sein, dennoch nimmt das Franchise jetzt erst recht so richtig Fahrt auf. Während der Television Critics Association’s 2023 Winter Press Tour kündigte AMC den Starttermin einer neuen Serie an.

Lauren Cohan und Jeffrey Dean Morgan werden in Dead City in den Hauptrollen als Maggie Rhee und Negan Smith spielen. Die Serie soll im Juni 2023 in den USA beim Fernsehsender AMC starten.

The Walking Dead geht weiter – Nachschub kommt!

„Dead City“ setzt zwei Jahre nach dem Ende der Originalserie an und zeigt das Duo auf einer Reise nach Manhattan. Die limitierte Serie wird sechs Episoden umfassen und sich mit der schwierigen und zerrütteten Beziehung zwischen den beiden Charakteren befassen – denn Maggie nimmt es Negan immer noch übel, dass er ihren Mann Glenn getötet hat.

Eli Jorné, Autor und Co-Executive Producer der Originalserie, übernimmt bei „Dead City“ die Rolle des Showrunners und Executive Producers. Das Spinoff wird von Scott M. Gimple, dem Chief Content Officer des „TWD“-Universums, betreut.

„Lauren und Jeffrey waren schon immer fantastische Teamkollegen, und jetzt bringen wir diese Zusammenarbeit auf die nächste Stufe, mit einer Serie, die diese Charaktere in Bezug auf die Welt – und einander – an ihre Grenzen bringen wird“, sagte Gimple letztes Jahr in einer Erklärung. „Wir alle sind begeistert, euch in ein völlig neues, völlig anderes TWD-Epos für die Ewigkeit mitzunehmen.“

In der offiziellen Synopsis zur neuen Serie heißt es:

„In The Walking Dead: Dead City reisen die beliebten Charaktere Maggie und Negan in ein postapokalyptisches Manhattan, das längst vom Festland abgeschnitten ist. Die zerfallende Stadt ist voll von Toten und Bewohnern, die New York City zu ihrer eigenen Welt voller Anarchie, Gefahr, Schönheit und Terror gemacht haben.“

AMC gab außerdem bekannt, dass das noch unbetitelte Spin-off mit Andrew Lincoln und Danai Gurira in den Hauptrollen als Rick Grimes und Michonne noch in diesem Jahr in Produktion gehen und 2024 Premiere feiern wird.