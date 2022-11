Im großen Finale der einst sehr erfolgreichen Zombie-Serie The Walking Dead – jetzt auf dem Streamingdienst Disney+ abrufbar – dürfen zwei Hauptfiguren nicht fehlen: Rick Grimes (Andrew Lincoln) als der Mann der ersten Stunde, der eine Gruppe Überlebender der Zombie-Apokalypse anführt und natürlich seine Partnerin und Publikumsliebling Michonne (Danai Gurira).

Beide Figuren haben sich zwar schon vor einigen Folgen und Staffeln vorerst aus der Handlung der TWD-Serie zurückgezogen, dass es aber ein Wiedersehen geben wird, dürfte keine große Überraschung sein.

Schließlich hat Serienmacher Scott M. Gimple bereits eine eigene Rick & Michonne-Serie für 2023 mit den beiden Darstellern angekündigt, die als Sequel die Handlung nach Abschluss der Hauptserie fortsetzen wird.

© AMC – „The Walking Dead“

TWD-Macher bestätigt, warum ein Wiedersehen mit Rick & Michonne so wichtig sei

Wie der Übergang von der Hauptserie zum Rick & Michonne Spin-off funktioniert und warum das Erscheinen der beiden Hauptfiguren am Ende der TWD-Hauptserie so wichtig sei, erklärt Serienmacher Scott M. Gimple wie folgt:

„Meiner Meinung nach war die Serie einfach nicht abgeschlossen ohne Rick und Michonne noch einmal zurückzubringen. Die Fans werden erfahren, was die gezeigte finale TWD-Szene zu bedeuten hat. Das wird alles erklärt. Die Geschichte hinter Michonnes Rüstung ist wichtig. Was Rick macht, ist ebenfalls relevant und was er von dem CRM-Helikopter hört.“

Showrunnerin Angela Kang ergänzt, dass es für sie persönlich von Anfang an sehr wichtig gewesen war, dass die beiden Hauptfiguren im Finale einen Auftritt haben werden, um der gesamten TWD-Serie nach 11. Staffeln einen runden Abschluss zu geben.

Gleichzeitig liefern die Serienmacher eine direkte Verbindung der TWD-Hauptserie zur angekündigten Rick & Michonne-Serie, die als Miniserie geplant ist. Gezeigt wird, welches Schicksal man für die beiden Publikumslieblinge bereit hält und wie sie nach langer Suche endlich wiedervereint werden.

Hinzu kommen konkrete Hinweise und Bezüge zu The Walking Dead: World Beyond und dem Civic Republic Military (CRM). Nähere Details wollte man aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten.

© AMC

Weitere TWD-Serien mit Maggie & Negan und Daryl geplant

Derweil dürfen wir uns auch auf ein Wiedersehen mit weiteren beliebten TWD-Figuren freuen: Maggie und Negan verschlägt es im weiteren Spin-off Death City nach New York City, nur um sich dort in einer von Zombies und Untoten eingekesselten Manhatten erneut ums Überleben zu kämpfen.

In der Zwischenzeit findet sich Daryl Dixon (Norman Reedus) aus noch unerfindlichen Gründen in Frankreich wieder. In einer der letzten Szenen des TWD-Finales sehen wir, wie er sich von seiner großen, freundschaftlichen Liebe Carol verabschiedet mit dem Ziel, sich ebenso auf die Suche nach Rick aufzumachen.

© AMC

Dabei geht wohl einiges schief, denn Daryl wacht an Bord eines Schiffs auf dem Weg nach Europa wieder auf. Auf der Suche nach einem Weg nach Hause muss er sich bis nach Paris durchschlagen, die ebenso von Untoten eingenommen wurde. Auf seinem beschwerlichen Weg schließt er neue Bekanntschaften. Viel mehr ist auch hier noch nicht bekannt.

Die angekündigten Serien-Ablegern im wachsenden TWD-Universum sind für frühestens 2023 beim US-Sender AMC geplant.

