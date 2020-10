Das erfolgreiche The Walking Dead-Universum wird in den nächsten Jahren mit weiteren Spin-offs erweitert. Den Anfang macht derzeit der neue Serienableger The Walking Dead: World Beyond auf Amazon Prime, der eine Verbindung zur Hauptserie darstellt.

Die gerade ausgestrahlte 4. Episode mit dem Titel „The Wrong End of a Telescope“ wartet mit einigen Überraschungen auf. So liefert eine Post-Credit-Szene einen wichtigen Hinweis auf das Schicksal von einigen TWD-Charakteren – einschließlich Rick Grimes (Andrew Lincoln), zuletzt in Staffel 9 der Hauptserie gesehen.

Suche nach einem Heilmittel gegen den Virus

Zunächst einmal klärt die neue Folge endlich mit einem langen Mysterium auf: Was bedeutet Typ A oder Typ B? In der neuen TWD-Serie steht neben einer neuen Generation von Überlebenden auch das geheimnisvolle Civic Republic Military – kurz CRM im Mittelpunkt. Die militärische Geheimorganisation tauchte bereits auch in den anderen TWD-Serien kurz auf, nun wird endlich ihr Handeln offenbart. Demnach arbeitet die CRM mit Wissenschaftlern an einem Heilmittel gegen den Virus.

Die besagte letzte Szene der aktuellen Folge wirft einen Blick in das Geheimlabor und zeigt eine Reihe Versuchspersonen, die in den Kategorie A und B eingeteilt sind.

Die mit dem A gekennzeichneten Personen sind anscheinend von Zombies gebissenen Menschen, die selbst zu Untoten wurden und nun als Versuchsreihe für das Gegenmittel der CRM dienen. Dabei handelt es sich um eine der gezeigten Personen mit der Nummer TSA402 um niemand Geringeres als einer der Wissenschaftler und Forscher, der gemeinsam mit Hopes Vater nach einem Gegenmittel sucht. Anscheinend wurde er selbst infiziert. Und da Hopes Vater seit geraumer Zeit verschwunden ist, dürfte es auch um sein Schicksal nicht gut bestellt sein.

Das bedeutet im Gegenzug, dass die mit dem Buchstaben B betitelten Personen nicht mit dem Virus infiziert sind und somit auch keine Untoten sind. Sie stehen der Geheimorganisation in irgendeiner nützlichen Weise zur Verfügung. Und hier kommt Rick Grimes ins Spiel.

Schicksal von Rick Grimes geklärt?

Bekannterweise wurde Rick Grimes, der Held aus der Hauptserie und Anführer der Gruppe Überlebender, im Laufe der 9. Staffel schwerverletzt von einer CRM-Einheit mit einem Helikopter entführt. Seitdem fehlt von Rick jede Spur. In einer Szene wurde damals gezeigt, dass Rick mit den Worten aufgenommen wurde:

„Ich habe ein B. Kein A. Er ist verletzt, aber er ist stark.“

Somit dürfte klar sein, dass Rick tatsächlich all die Jahre bei der CRM ist, die ihm das Leben gerettet haben. Und da er offensichtlich nicht von einem Untoten infiziert wurde, gehört er auch zu den Personen im Versuchslabor. Da die Verantwortlichen der Civic Republic jedoch niemanden rein noch raus lassen, dürfte damit auch geklärt sein, warum Rick nie nach Hause zurückgekehrt ist.

The Walking Dead – Jetzt das Finale der 10. Staffel streamen in Deutschland

Die neue Folge von „World Beyond“ macht deutlich, dass die neue Serie mehr über Ricks Schicksal in all den Jahren preisgibt und Auftakt sowie Verbindung zur geplanten Film-Trilogie über Rick Grimes darstellen dürfte. Wann die TWD-Filme gedreht und erscheinen werden, steht derzeit leider noch nicht fest.

Weitere TWD-Serien geplant

Die Hauptserie „The Walking Dead“ wird mit der kommenden 11. Staffel beendet. Doch bis dahin dauert es noch eine ganze Weile: Zunächst wurden 6 Zusatzfolgen für Anfang 2021 angekündigt, gefolgt von einer überlangen und finalen 11. Staffel im Jahr 2022 mit insgesamt 24 Episoden – fast doppelt soviel wie die bisherigen Staffeln.

Darüber hinaus wird es neben „World Beyond“ eine weitere neue Serie mit Daryl und Carol als Spin-off geben, neben Film-Trilogie mit Rick Grimes.