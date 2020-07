Nun steht es fest: Auf der digitalen Comic-Con@Home 2020 präsentierten die Macher des Serienhits The Walking Dead einen Ausblick auf das große Finale der 10. Staffel und hielten neben einem konkreten Ausstrahlungstermin auch eine handfeste Überraschung für die Fans bereit.

The Walking Dead geht im Oktober weiter

Bedingt durch die Corona-Krise konnte die 16. Episode der aktuellen 10. Staffel nicht mehr rechtzeitig fertiggestellt werden und fehlte somit bei der regulären Ausstrahlung im April dieses Jahres. Nun endlich konnte der US-Sender AMC die finale Folge fertigstellen und kündigt sogleich einen Release-Termin an.

Wann erscheint das TWD-Staffelfinale? US-Start ist am 4. Oktober 2020 auf AMC. In Deutschland zeigt FOX am 5. Oktober um 21 Uhr die finale Folge, die über Sky und Sky Ticket empfangbar ist.

Das Finale der 10. Staffel setzt direkt an die zuletzt gezeigte Folge an und verspricht laut den Serienmachern ein episches Gemetzel mit einer Horde Zombies, die alle bisherigen Folgen in den Schatten stellen wird. Gezeigt wird die Schlacht gegen die von Beta angeführten Flüsterer mit einer Horde Untoter gegen Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Negan (Jeffrey Dean Morgan), Father Gabriel (Seth Gilliam) und Judith Grimes (Cailey Fleming), die in einer scheinbar ausweglosen Situation stecken.

The Walking Dead: Finale der 10. Staffel mit zahlreichen Opfern, versprechen Serien-Macher

Zudem wurde bereits vorab ein Wiedersehen mit Maggie (Lauren Cohan) bestätigt. Zusätzlich kündigen sie eine Reihe neuer Charaktere in die Serie an, die gleichzeitig eine neue Bedrohung für Daryl und die Gruppe darstellen.

Einen kleinen Vorgeschmack liefert der neue Trailer von der Comic-Con:

Take a look at Beta's MASSIVE horde in the new extended opening minutes for #TheWalkingDead Season 10 Finale – airing Sunday, October 4th @ 9PM! pic.twitter.com/MjAYZeEiyv — The Walking Dead (@TheWalkingDead) July 24, 2020

Zusätzliche Folgen der neuen TWD-Staffel angekündigt

„The Walking Dead“-Serienmacherin Angela Kang hält für die Fans zudem noch eine Überraschung bereit: Die nächste Staffel der Zombie-Serie wird um sechs weitere Folgen ergänzt. Damit möchte man die Zuschauer wohl über die anstehende Überbrückungszeit helfen, denn die nachfolgende 11. Staffel konnte ebenso bedingt durch die Corona-Krise nicht planmäßig mit der Produktion beginnen.

Demnach wird nach dem Finale der 10. Staffel von „The Walking Dead“, die zusätzlichen Folgen Anfang 2021 gezeigt. Die 11. Staffel wird wohl erst im Herbst 2021 folgen. Ein konkreter Release-Termin steht so früh allerdings noch nicht fest. Über die Handlung der sechs Extra-Folgen wollte Showrunnerin Angela Kang aber noch nichts verraten.

Showrunner Angela Kang revealed at Friday's #ComicConAtHome virtual #WalkingDead panel that we're getting an extra 6 episodes of #TheWalkingDead in early 2021! 🙌 Get all the details here: https://t.co/pbCmQPlwbT pic.twitter.com/kMlhVpb1Ex — The Walking Dead (@TheWalkingDead) July 26, 2020

World Beyond: Neuer Termin für Spin-off im Oktober

Nach dem Finale der 10. Staffel von „The Walking Dead“ kündigt der US-Sender AMC direkt im Anschluss den Start der neuen Serie World Beyond an: Am 4. Oktober 2020 geht das jüngste Spin-off der TWD-Reihe an den Start. Für Deutschland konnte sich der Streaminganbieter Amazon Prime Video die Rechte sichern und kündigt einen Serienstart am 5. Oktober an, kurz nach der US-Premiere.

Worum geht es in Beyond World? Im Mittelpunkt der nur auf 2 Staffeln angelegten The Walking Dead–Serie steht eine Gruppe von Jugendlichen, die im Wissen um die Gefahr von Untoten hinter hohen Mauern von der bedrohlichen Außenwelt geschützt aufgewachsen sind und ein Stück Normalität genießen durften. Als jedoch der Vater der jungen Iris (Aliyah Royale) in Schwierigkeiten gerät, beschließt sie mit ihren Freunde erstmals die Schutzzone zu verlassen und sich der grausamen und bedrohlichen Welt da draußen zu stellen.

Besetzung von Beyond World: In den Hauptrollen spielen neben Aliyah Royale noch Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston und Nico Tortorella sowie Hollywoodstar Julia Ormond („Benjamin Button“) mit. Hinter der Serie stehen die Showrunner Matt Negrete und Scott M. Gimple. Auf der Comic-Con wurde ein neuer Trailer zu „World Beyond“ vorgestellt:

Das Ende der Welt war ihr Anfang … The Walking Dead: World Beyond startet am 05. Oktober bei #PrimeVideo. #TWDWorldBeyond pic.twitter.com/zchatsideN — Prime Video DE (@PrimeVideoDE) July 27, 2020

Fear the Walking Dead – Staffel 6 startet ebenso im Oktober

Der erste Serienableger der TWD-Reihe wird ebenso im Herbst mit einer neuen Staffel fortgesetzt. Die 6. Staffel von Fear the Walking Dead geht am 11. Oktober auf dem US-Sender AMC an den Start. In Deutschland übernimmt Amazon Prime Video die zeitnahe Erstausstrahlung.

Auf der Comic-Con sprachen zudem die Serienmacher sowie die Besetzung mit Lennie James, Alycia Debnam-Carey und Colman Domingo über die neuen Folgen und was die Fans erwarten dürfen: Zunächst einmal wird das Ende von Staffel 5 aufgelöst, ob Morgan überleben wird. Zudem muss sich die Gruppe neuen Herausforderungen stellen, was zu einem Bruch führt.

Im ersten Trailer von der Comic-Con ist die Gruppe zerstreut und müssen sich zum Teil auch alleine durchkämpfen:

