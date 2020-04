Die Zombieserie The Walking Dead verabschiedete sich mit der vorerst letzten Folge der 10. Staffel vom Bildschirm. Eigentlich sollte es noch eine weitere 16. Folge geben, jedoch wurde die Produktion wegen der Corona-Krise kurzfristig abgebrochen und das eigentliche Finale der aktuellen Staffel auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Nichtsdestotrotz hält das kleine Finale der Serie für die Zuschauer und Fans einige Überraschungen bereit. Es wird nicht nur das angekündigte Wiedersehen mit Maggie (Lauren Cohan) in Aussicht gestellt, die in der nächsten Staffel wieder zur Serie zurückkehrt. Vor allem aber führt Serien-Macherin Angela Kang eine Reihe neuer Charaktere in die Serie ein.

© AMC

Neuzugang Princess stellt sich der Gruppe vor

Eine von ihnen ist Princess (Paola Lázaro), die sich mit ihren lila Haaren und einem auffallenden pinken Mantel der Gruppe Eugene (Josh McDermitt), Yumiko (Eleanor Matsuura) und König Ezekiel (Khary Payton) vorstellt. Schon in den ersten Szenen stellt sie ihre Fähigkeiten als Kämpferin unter Beweis und bietet den vier an, sie zu führen.

Die neue Figur Princess aka Juanita Sanchez ist Kennern der Comic-Vorlagen von Robert Kirkman keine Unbekannte. Die exzentrische und selbsternannte Prinzessin Pittsburghs lebt seit einiger Zeit schon allein, und hält sich einige angekettete Zombies zur Unterhaltung. Als sie auf Daryls Gruppe stößt, kann sie es zunächst nicht glauben, endlich wieder echte lebendige Menschen zu treffen. Da sich die Neue als nützlich erweist, entscheidet sich die Gruppe, sie mitzunehmen. Die befindet sich auf dem Weg zu ihrer Kontaktperson Stephanie (Margot Bingham), deren Stimme sie aus dem Radio kennen.

Damit wird auch eine völlig neue Gemeinschaft von Überlebenden in Aussicht gestellt, die in den nächsten Folgen sicherlich eine größere Rolle darstellen werden: Die aus den Comics bekannte Commonwealth.

© AMC

Wer steckt hinter der Eisenmaske?

Princess ist nicht der einzige neue Charakter in der letzten Folge, auch ein Unbekannter in einer befremdlichen Eisenmaske wird in die Serie eingeführt.

Als Aaron (Ross Marquand) und Alden (Callan McAuliffe) auf Beta (Ryan Hurst) und seine Horde von Flüsterern und Zombies geraten, erscheint erstmals der Fremde mit einer eisernen Maske und zwei gezackten Ninja-Schwertern. Wer hinter der Maske steckt, möchte Serien-Macherin Angela Kang aus verständlichen Gründen noch nicht verraten. Fest steht, dass es sich wohl um eine völlig neue Figur handelt, die so nicht in den Comics vorkommt. Wird hier etwa ein völlig neuer Gegenspieler angekündigt?

Die letzte Folge der 10. Staffel war laut Kang fast fertig, als die Produktion zum Stillstand kam. Der US-Sender AMC wird sie im Laufe des Jahres noch zeigen, ein genauer Termin steht aber noch aus. Es kann durchaus sein, dass sie erst zum Start der 11. Staffel Ende des Jahres auf Sendung geht. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.